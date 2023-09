Procurorii ruși investighează ”vandalizarea” tancului de la Cornești, trimis după corabia rusească

Comitetul de investigații al Rusiei va deschide o anchetă în cazul vandalizării ”monumentului” tancului de la Cornești, Republica Moldova, se notează într-un comunicat al serviciului de presă al instituției, citat de TASS, potrivit Deschide.md.

”Vandalii au profanat tancul monument din orașul moldovenesc Cornești. Postamentul a fost stropit cu vopsea și au fost scrise mesaje ofensatoare. În cadrul anchetei vor fi luate măsuri pentru stabilirea identității persoanelor care au înfăptuit această crimă” se notează în comunicat.

Anterior, și Ambasada Rusiei la Chișinău a venit cu o reacție la apariția inscripției ”tancule rusesc, du-te *****” pe așa zisul monument de la Cornești.

”Condamnăm cu fermitate această nouă izbucnire a isteriei antirusești. În noaptea de 11 septembrie, vandali necunoscuți au comis un act rușinos de profanare a monumentului care comemorează faptele eroice ale soldaților-eliberatori sovietici din Armata a 6-a”, se arată în mesajul Ambasadei Rusiei.

Și fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru a explicat într-o postare ce reprezintă, de fapt, acest tanc de la Cornești.

”Ambasadorului rus de la Chisinau i s-a ridicat tensiunea și a dat un comunicat despre criminalii care au trimis tancul sovietic după nava rusească. A făcut trimitere la faptele eroice ale criminalilor care ne-au ocupat și omorât, a plâns un pic despre soarta grea a ocupanților și a lăsat sa se înțeleagă că nimic nu se uită. Fiind obișnuit sa-și bage nasul peste tot și sa-și spună părerea când nimeni nu i-o cere, ambasadorul uită că tancul de la Cornesti,modelul Iosif Stalin, a fost produs după război, prin 1946-1947, și are tot atâta legatură cu faptele eroice ale ocupanților ruși cât are biserica rusă cu creștinismul” a scris el.

Potrivit lui, tancul și postamentul dat nu sunt monumente de istorie, de arhitectură, de glorie militară și nu sunt incluse în niciun registru. El a amintit că, în perioada în care era ministru al Apărării, a dat ordin ca acest tanc să fie dat jos de pe postament și dus la muzeul militar. Atunci, deputații socialiști și adepții lor au făcut cerc viu în jurul tancului ”și au dormit vreo doua săptămâni lângă el”.

”Tancurile rusești au adus teroarea și au impus dictatura comunistă în tot spatiul estic. Au fost și vor fi simbolul oprimării atât pentru români, estonieni, lituanieni, cehi, polonezi, ucraineni și mulți alții. Ambasada rusă nu are niciun drept să-și arate nemulțumirea față de ceea ce scriu cetățenii noștri pe o bucată de fier vechi. Cum n-are dreptul să finanțeze separatismul, coloana a cincea, presa anti-naționala etc. In schimb au dreptul să plece acasă. Toți”, a conchis el.

