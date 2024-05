Producţia celui mai bine vândut vehicul electric, redusă din cauza lipsei de cereri

Tesla a redus producţia celui mai bine vândut vehicul electric al său, Model Y, la fabrica sa din Shanghai, cu cel puţin 20%, începând cu luna martie, conform datelor din industrie şi a unei surse citate de Reuters.

Măsura vizează soluţionarea slăbirii cererii pentru modelul vechi al producătorului de automobile american din China, a doua piaţă a sa ca mărime, unde sunt vândute majoritatea maşinilor produse la uzina din Shanghai şi unde un război brutal al preţurilor a izbucnit în rândul producătorilor de vehicule electrice, pe fondul unei economii încetinite, potrivit news.ro. Fabrica din Shanghai, cel mai mare centru de producţie al Tesla la nivel mondial, a planificat să reducă producţia Model Y cu cel puţin 20% în perioada martie-iunie, a spus persoana, care a refuzat să fie numită deoarece problema este privată.

Datele Asociaţiei Producătorilor de Automobile din China (CAAM) au arătat că producţia de vehicule Model Y în China a fost de 49.498 de unităţi în martie şi 36.610 în aprilie, cu 17,7% şi, respectiv, cu 33% mai mică faţă de un an în urmă. În total, Tesla a produs 287.359 de unităţi de maşini Model Y şi Model 3 în China în primele patru luni, cu 5% mai puţine decât în aceeaşi perioadă din 2023, producţia Model 3 fiind cu 10% mai mare, arată datele CAAM.

Nu a fost imediat clar dacă reducerea producţiei va fi extinsă în a doua jumătate a acestui an sau la Model 3 şi dacă fabricile Tesla din Statele Unite şi Germania au adoptat şi ele reduceri similare de producţie. Tesla nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Tesla a renunţat şa obiectivul de livrare a 20 de milioane de vehicule pe an până în 2030, în cel mai recent raport al său, publicat joi, un alt semn că se îndepărtează de maşinile electrice în timp ce îşi mută atenţia către robotaxiuri.

