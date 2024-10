Promite că slăbiți până la 13 kilograme până de Crăciun

Kim Pearson, nutriționistul vedetelor, a dezvăluit secretul dietei cu efect ‘Ozempic’ și promite celor care se apucă de pe acum că vor slăbi până la 13 kilograme până de Crăciun.

Aproape că nu trece o zi fără ca cineva să vrea să vorbească despre Ozempic și medicamentele similare – injecțiile pentru pierderea în greutate care au luat lumea cu asalt. Celebrități precum Sharon Osbourne și Oprah Winfrey recunosc folosirea medicamentelor pentru pierderea în greutate, iar oamenii sunt curioși să afle mai multe despre injecțiile „miraculoase” care reduc foamea și poftele. Cu toate acestea, este perfect posibil să imitați „efectul Ozempic” fără a recurge la medicament. Ai nevoie doar de planul de dietă potrivit! Semaglutida, substanța activă din Ozempic, funcționează prin imitarea unui hormon pe care îl producem în mod natural atunci când mâncăm. Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) trimite un mesaj din intestin către creier pentru a spune că suntem sătui. De asemenea, încetinește mișcarea alimentelor prin intestin, ajutând senzația de sațietate să dureze. Kim Pearson, nutriționist specializat în pierderea în greutate, spune că „este perfect posibil să imiți efectul Ozempic fără a recurge la medicament, ai nevoie doar de un plan alimentar adecvat. După ce a ajutat cu succes sute de clienți să slăbească și să nu mai pună înapoi kilogramele pierdute în cei 12 ani de activitate, nutriționista vedetelor spune că are mari rezerve cu privire la injecții. „Acestea nu abordează cauzele profunde ale creșterii în greutate, care sunt adesea mai complexe decât o simplă supraalimentare. Iar cele mai recente cercetări din America arată că mulți pacienți suferă de „Ozempic rebound” – recâștigând cea mai mare parte din greutatea pierdută (de obicei în decurs de un an) odată ce au întrerupt medicația. Acesta este motivul pentru care am creat ‘Dieta Ozempic’, sănătoasă și nutritivă, cu fiecare fel de mâncare selectat pentru abilitățile sale de stimulare a GLP-1“, spune nutriționsita Kim Pearson pentru Daily Mail. Cu această dietă veți consuma între 1.200-1.500 de calorii pe zi și veți mânca 75-90 de grame de proteine. Urmați planul și ați 5putea pierde până la 6, 5 kilograme în patru săptămâni. Cu opt săptămâni înainte de Crăciun, este mai mult decât suficient timp pentru a scădea o mărime de rochie sau două în timp util – dacă te apuci de treabă acum!

Micul dejun Omletă cu legume Uleiul de măsline și ouăle sunt stimulente cunoscute pentru GLP1. Combinate cu legume bogate în fibre, oferă o sațietate de lungă durată până la prânz.

**Ingrediente** – 100 g legume la alegere – 1 lingură de ulei de măsline extravirgin – 3 ouă mari de crescătorie **Mod de preparare** 1. Tăiați legumele în bucăți mici. Încălziți uleiul de măsline într-o tigaie la foc mediu și căliți legumele timp de 3-5 minute, până devin fragede. Puneți-le deoparte. 2. Bateți ouăle într-un castron, adăugați sare și piper după gust. 3. Turnați ouăle bătute în tigaia ușor unsă rămasă, la foc mediu-jos. 4. Când ouăle sunt pe jumătate gătite, presărați legumele călite pe o jumătate de omletă și pliați cealaltă jumătate peste ele. 5. Mai gătiți omleta un minut, scoateți-o din tigaie și serviți. Ovăz cu mere și scorțișoară Această rețetă de ovăz conține pudră de colagen, pentru a crește aportul de proteine și sațietatea. **Ingrediente** – 100 g iaurt cu cocos – 30 g fulgi de ovăz – 20 g pudră de colagen – 1 măr ras – 2 lingurițe de psyllium – ½ linguriță scorțișoară – Lapte de migdale, dacă este necesar – 30 g nuci tocate **Mod de preparare** 1. Combinați într-un bol iaurtul, ovăzul, pudra de colagen, mărul, psylliumul și scorțișoara. 2. Amestecați și adăugați lapte de migdale, dacă amestecul este prea dens. 3. Păstrați amestecul într-un borcan cu capac și lăsați-l la frigider peste noapte. 4. Dimineața, adăugați nuci tocate pentru un plus de omega-3 și serviți. Prânzul Salată de anghinare și rucola cu proteine Proteinele ajută la creșterea nivelului de GLP-1, contribuind la controlul apetitului. **Ingrediente** – 150 g proteină la alegere (tofu, pește fiert sau carne) – 100 g anghinare (scursă și tocată) – O mână de rucola – 10 roșii cherry, tăiate în două – 1 morcov ras – 1 lingură ulei de măsline – 1 lingură oțet de mere – Sare de mare și piper după gust **Mod de preparare** 1. Dacă folosiți tofu, rumeniți-l ușor într-o tigaie; tăiați peștele sau carnea pre-gătită în bucăți mici. 2. Într-un castron, combinați anghinarea, rucola, roșiile și morcovul. 3. Pregătiți un dressing din ulei de măsline și oțet, agitați bine și turnați peste salată. Amestecați și adăugați proteina aleasă. Cină Chifteluțe în sos de roșii cu spaghete de legume Carnea bogată în proteine, legumele și uleiul de măsline stimulează GLP-1, menținându-vă sătul și satisfăcut. **Ingrediente pentru chifteluțe** – 150 g carne tocată slabă – 1 cățel de usturoi, tocat – 1 lingură de pătrunjel tocat – 1 gălbenuș de ou – Sare și piper **Pentru sos** – 1 lingură ulei de măsline – 1 cățel de usturoi, tocat – 200 g roșii conservate – ½ linguriță oregano sau busuioc uscat – Sare și piper **Pentru spaghetele de legume** – 1 dovlecel și/sau morcov – 1 linguriță ulei de măsline **Mod de preparare** 1. Amestecați ingredientele pentru chifteluțe și formați bile mici. 2. Rumeniți chifteluțele într-o tigaie cu puțin ulei până se gătesc uniform. Puneți deoparte. 3. În aceeași tigaie, căliți usturoiul pentru sos, adăugați roșiile și condimentele. Fierbeți timp de 10 minute până când sosul se îngroașă. 4. Adăugați chifteluțele în sos și gătiți încă 5-10 minute. 5. Prăjiți dovlecelul sau morcovul spiralat în puțin ulei de măsline timp de 2-3 minute. 6. Aranjați spaghetele de legume pe farfurii, adăugați chifteluțele și sosul de roșii și serviți. Stir-fry cu tăiței Konjac Tăițeii konjac sunt bogați în fibre și cu foarte puține calorii, oferind o senzație de sațietate. **Ingrediente** – 150 g proteine (creveți, tofu sau pui) – 1 lingură ulei de cocos – 100 g legume stir-fry (pak choi, ardei, morcov) – 100 g tăiței konjac – 1 lingură sos de soia – 1 lingură ulei de susan – Coriandru sau ardei iute pentru decor **Mod de preparare** 1. Tăiați proteinele și prăjiți-le în ulei de cocos până sunt gătite complet. 2. Adăugați legumele și gătiți-le 2-3 minute. 3. Clătiți și scurgeți bine tăițeii konjac. Adăugați-i în tigaie, alături de sosul de soia și uleiul de susan, și gătiți totul pentru încă un minut. 4. Transferați pe farfurii și decorați cu coriandru și ardei iute, după preferință. Cele șase reguli de succes ale dietei Ozempic 1. Mănâncă trei mese pe zi din rețetele alese. 2. Lasă 4-5 ore între mese, dar nu mai mult. 3. Mănâncă mesele la aceleași ore zilnic, când e posibil, și lasă două ore între ultima masă și somn. 4. Mestecă alimentele lent. 5. Bea apă, ceai și cafea fără lapte. 6. Ideal, evită alcoolul. Maxim 2 pahare de vin sec (175 ml) sau o măsură dublă de gin/vodcă cu tonic light, pe săptămână.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!