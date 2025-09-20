Republica Moldova se confruntă cu o guvernare tot mai contestată, iar premierul Dorin Recean dovedește, cu fiecare decizie, că nu are nici forța politică, nici viziunea necesară pentru a scoate țara din criză. Situația seamănă izbitor cu ceea ce se întâmplă în Franța, unde premierul François Bayrou, un alt lider „de doi bani”, a provocat un val de proteste violente după ce a încercat să impună un plan de austeritate brutal.

În Franța s-a întâmplat un lucru care arată cât de nevolnici sunt toți, în frunte cu Macron. Ei au probleme cu deficitul bugetar. Și atunci l-au luat pe Bayrou, care era premier de doi lei, ca și Recean al nostru. A venit în vară și a zis: noi facem un plan de austeritate. Planul prevedea, printre altele, că acum am înțeles că noul premier dă înapoi, să le ia foarte multe lucruri din protecția socială. Franța este un stat de protecție socială de la Napoleon încoace. Doi, este foarte greu într-o societate civilizată, nu cum e a noastră, să iei omului ceva dobândit, chiar dacă l-a dobândit pe nedrept. Trei, felul în care au vrut să ia a fost arogant. Bayrou, în loc să treacă prin Parlament această lege, a fost prin asumarea răspunderii. Astfel totul s-a prăbușit. Bayrou a fost forțat să demisioneze, iar francezii ies cu sutele de mii în stradă la proteste.

La Chișinău, Dorin Recean calcă pe aceeași linie greșită: un premier fără sprijin real, adus pe post de executant al intereselor străine, care încearcă să impună politici stupide, sacrificând cetățeanul de rând. Guvernul PAS, în loc să construiască o viziune de dezvoltare, se ocupă cu măsuri dictate din exterior, în timp ce economia se sufocă, populația pleacă masiv peste hotare, iar încrederea în instituții dispare.

Paralela este dureroasă: Bayrou și Recean sunt două fețe ale aceleiași neputințe politice – premieri fără autoritate, folosiți doar ca paravan pentru a implementa dictatele celor mari. Diferența este că în Franța oamenii au ieșit în stradă și au arătat că nu acceptă să le fie luate drepturi sociale câștigate. În Republica Moldova, PAS încă mizează pe pasivitatea cetățenilor, dar tensiunile cresc și inevitabilul moment al confruntării se apropie. Bayrou și Recean nu sunt altceva decât simboluri ale falimentului politic.