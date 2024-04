Conferința „Slalom printre schimbări: Provocări și inovații în sectorul financiar- bancar și de asigurări”, desfășurată pe 9 aprilie a.c., la Institutul Național de Statistică, ca parte a „Bucharest Leaders’ Summit: Licence for a Better World” (3-26 aprilie 2024), a adus în dezbatere subiecte cheie în domeniile vizate. Cum poate să contribuie sistemul financiar-bancar autohton la dezvoltarea mai rapidă a economiei românești? Bugetele de stat – între nevoia de consolidare fiscală și nevoile mediilor economic și social; Finanțarea IMM-urilor – necesități vs. realități; Perspectivele companiilor de asigurări în vreme de criză; Pensiile private – reglementare, supraveghere, căi de creștere a încrederii contribuabilului ‒ sunt doar câteva dintre problematicile discutate. Conferința s-a desfășurat în trei paneluri și a fost moderată de Corneliu Cojocaru, Senior Adviser PR and Communication – (primele două paneluri), și de Adrian Mitroi, Profesor universitar, Academia de Studii Economice (ASE) – (panelul III).

În deschiderea conferinței, Cristian Popa, membru CA, Banca Națională a României, a abordat un subiect de mare actualitate ‒ Inteligența Artificială ‒, oferind câteva perspective vizavi de întrebarea: „Inteligența artificială – catalizator al inovației și transformării economice?” Agenda primului panel a vizat teme precum: În ce măsură sistemul financiar-bancar autohton poate să asigure dezvoltarea mai rapidă a economiei românești? Vulnerabilități, riscuri, incertitudini, cerințe și provocări. Soluții pentru menținerea stabilității sistemului bancar, de la garantare, până la reglementare. În ce măsură concentrarea sistemului reduce concurența? Combaterea spălării banilor – scut sau frână pentru sistemul financiar-bancar?

Pe lista speakerilor panelului I s-au numărat: Dana Dima (Demetrian), Vicepreședinte Executiv Retail și Private Banking, Membru al Comitetului Executiv, Banca Comercială Română; Adrian Cucu, Președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Dumitru Nancu, Director General, FNGCIMM; Florin Dănescu, Președinte Executiv, Asociația Română a Băncilor; Petre Tulin, Director General, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Daniela Ropotă, Președinte AAFBR, Stefano Gaetano Amoroso, Italian Desk Coordinator, Unicredit Bank. În panelul II, în atenție s-au aflat subiecte precum: Companiile de asigurări – perspective în vreme de criză; Pensiile private – reglementarea și supravegherea, căi de creștere a încrederii contribuabilului; ESG – o prioritate a top managementului și un element central al strategiei de business; Comportamentul economic și economia comportamentală; Digitalizarea – o necesitate. Pentru panelul II au susținut prezentări: Raluca Dobre, Serv. Reglementare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF); Monica Stănică, Șef Serviciu Supraveghere și Analiză Piață Pensii Private, (ASF); Ileana Botez, Președinte PWN România, Adrian Mitroi, Profesor universitar, Academia de Studii Economice (ASE). Dezbaterile Panelului III au fost centrate pe teme precum: Bugetele de stat între nevoia de consolidare fiscală, nevoile mediului economic și social și cerințele apartenenței la UE; Ce măsuri sunt necesare pentru menținerea stabilității și continuarea creșterii în România? În rândul speakerilor de la această secțiune s-au numărat: Ioana Petrescu, ministru al Finanțelor Publice în perioada martie-decembrie 2014, și Ionuț Mișa, ministru al Finanțelor Publice în perioada iunie 2017-ianuarie 2018. Summitul „Bucharest Leaders' Summit: Licence for a Better World" (3-26 aprilie 2024) este organizat de Grupul de Presă MediaUno, Asociația MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

