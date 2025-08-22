Putin cere Donbas și neutralitate pentru pace în Ucraina

Vladimir Putin a stabilit patru condiții dure pentru un acord de pace cu Ucraina, conform informațiilor obținute de Reuters de la surse apropiate Kremlinului. Prima cerință vizează cedarea regiunii Donbas, incluzând Donețk și Luhansk, în schimbul opririi avansului militar în sudul Ucrainei, în zonele Herson și Zaporojie. A doua condiție presupune ca Ucraina să renunțe la orice ambiție de aderare la NATO, să adopte un statut de neutralitate și ca Occidentul să garanteze legal că alianța nu se va extinde spre est. A treia cerință privește limitarea forțelor armate ucrainene și interzicerea prezenței trupelor occidentale pe teritoriul Ucrainei, chiar și sub formă de forțe de menținere a păcii. În fine, a patra condiție include suspendarea extinderii NATO și ridicarea sancțiunilor economice impuse Rusiei.

Aceste cerințe marchează un compromis între pretențiile inițiale ale Kremlinului și situația actuală de pe front, însă sunt considerate inacceptabile de Ucraina, care respinge orice cedare de teritoriu. Președintele Volodimir Zelenski a catalogat condițiile drept ultimatumuri agresive, comparând pretențiile Rusiei cu ambițiile expansioniste ale lui Hitler. În același timp, oficialii occidentali au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea Ucrainei, respingând ideea cedării de teritorii pentru pace.

Analiștii politici subliniază că Rusia nu urmărește doar o încetare temporară a focului, ci intenționează să-și consolideze influența pe termen lung în regiunile ocupate, să blocheze extinderea occidentală și să limiteze capacitățile militare ucrainene. Situația arată că orice negocieri de pace vor fi extrem de complicate, cu o diferență majoră între cerințele Kremlinului și poziția Kievului.

Sursele citate indică faptul că inițial, Putin ceruse retragerea completă a trupelor ucrainene din sudul țării și alte concesii teritoriale, dar evoluția frontului a obligat ajustarea condițiilor. Totuși, menținerea controlului asupra Donbasului și a zonelor sudice rămâne esențială pentru Moscova, la fel și neutralitatea Ucrainei și limitarea forțelor sale armate. În acest context, negocierile continuă să fie tensionate, iar presiunea politică și militară asupra Kievului se menține constantă.

Experții avertizează că respingerea acestor cerințe nu înseamnă sfârșitul discuțiilor, dar indică un drum lung până la pace. Orice compromis ar putea influența echilibrul geopolitic în regiune și relațiile dintre Rusia, UE și NATO. În paralel, comunitatea internațională urmărește atent fiecare pas, iar presiunile diplomatice și economice asupra Moscovei continuă să fie intense.