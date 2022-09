Putin e disperat! Rusia se chinuie să facă rost de microcipuri pentru rachete în timp ce armele sale sovietice se fac praf pe frontul din Ucraina

Microcipurile sunt cele care s-ar putea să pună capăt ambițiilor lui Vladimir Putin în Ucraina, scrie Politico. La șase luni de la războiul pe care l-a pornit, Rusia se confruntă cu un grav deficit tehnologic declanșat de sancțiunile impuse de Occident împotriva Moscovei.

După ce au lansat (sau au pierdut în luptă) mult mai mult din arsenalul lor de rachete decât au anticipat inițial, soldații ruși se bazează acum din ce în ce mai mult pe stocurile de muniții primitive din era sovietică, în timp ce forțele de apărare ucrainene aprovizionate de Occident cu arme moderne se luptă pentru a întoarce soarta războiului, în special în sudul țării.

De asemenea, contraofensiva ucrainenilor include lovituri precise asupra depozitelor de muniție ale rușilor și a infrastructurii esențiale, cum ar fi podurile folosite de ocupanții ruși pentru a-și aproviziona trupele de pe front.

Kievul este conștient de faptul că rezultatul războiului va depinde probabil de capacitatea Rusiei de a găsi o modalitate să obțină din nou acces la cipurile de înaltă tehnologie și încearcă acum să se asigure că rușii nu vor mai putea pune mâna pe această resursă foarte importantă.

Astfel, pentru a scoate în evidență pericolul, Ucraina a avertizat comunitatea internațională despre încercările Kremlinului de a achiziționa semiconductori, transformatoare, conectori, carcase, tranzistori, izolatori și alte componente, majoritatea fabricate de companii din SUA, Germania, Olanda, Marea Britanie, Taiwan și Japonia, de care Rusia are nevoie pentru a-și continua asaltul asupra Ucrainei.

Mesajul este clar: Nu-i lăsați pe ruși să pună mâna pe aceste componente

La prima vedere, Rusia nu ar trebui să poată să achiziționeze unele dintre cele mai importante tehnologii de pe lista lor de cumpărături. Beneficiind doar de o tehnologie domestică primitivă, Kremlinul s-a bazat în ultimii ani pe țări precum SUA, UE și Japonia pentru a-i furniza semiconductori.

Acum, din cauza sancțiunilor, aceste produse nu mai sunt la îndemâna rușilor. Iar o problemă mare ar putea apărea în momentul în care un intermediar precum China, care ar putea să obțină tehnologia, ar transfera Moscovei produsele pe care Putin nu le poate obține în mod direct.

Premierul ucrainean, Denis Șmigal a subliniat faptul că războiul a ajuns la un punct de cotitură în care avantajul tehnologic va fi decisiv.

„Conform informațiilor noastre, rușii au consumat deja aproape jumătate din arsenalul lor de război”, a spus oficialul de la Kiev pentru sursa citată.

De asemenea, Șmigal a adăugat că, potrivit estimărilor autorităților ucrainene, Rusia mai are doar în jur de 40 de rachete hipersonice.

„Acestea sunt cele care au precizie și acuratețe datorită microcipurilor pe care le dețin. Dar din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, livrările acestui echipament cu microcip de înaltă tehnologie s-au oprit și ei nu mai au cum să refacă aceste stocuri.”

Dintre toate cele 25 de tipuri de componente pe care Rusia le dorește cel mai mult, aproape toate sunt microcipuri fabricate de firmele americane Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom și Texas Instruments. Apoi, vin cipurile produse în Japonia de Renesas și în Germania de Infineon, scrie Digi24.

De asemenea, rușii mai caută microcircuite marca Vicor și conectori făcuți de AirBorn, ambele firme fiind din SUA. Unele dintre produse pot fi cumpărate cu ușurință de pe platformele online ale magazinelor de electronice, în timp ce altele nu se mai găsesc de luni de zile din cauza crizei globale de microcipuri.

Rușii dezasamblează frigidere și mașini de spălat pentru a obține mult râvnitele microcipuri

Este prea devreme ca să putem spune dacă sancțiunile împotriva Rusiei funcționează, potrivit lui Damien Spleeters, director adjunct al organizației CAR, ce se ocupă cu monitorizarea armelor folosite în război.

„Tot ceea ce am văzut până acum a fost fabricat înainte de invazie. Sunt stocuri care datează dinainte de sancțiuni.”

Șmigal mai spune că faptul că rușii folosesc echipament și rachete sovietice produse în anii ’60 și ’70 demonstrează că se confruntă cu epuizarea stocului de armament modern.

Rusia este atât de disperată să pună mâna pe cei mai sofisticați semiconductori pentru programul lor de înarmare încât au ajuns să dezasambleze frigidere și mașini de spălat pentru a folosi microcipurile lor în armele cu care trag asupra ucrainenilor, potrivit secretarului pentru comerț al Statelor Unite, Gina Raimondo, care a obținut informațiile de la oficiali ucraineni.

Unii dintre veteranii serviciilor americane din domeniul securității naționale au contrazis analizele optimiste ale echipei președintelui Joe Biden. Aceștia spun că guvernele occidentale nu au capacitatea de a opri alte regimuri, în special pe cel de la Beijing, să îi transfere microcipuri Rusiei.

#Russian occupiers take washing machines stolen from Ukrainians into battle#Ukrainian defenders were surprised to find it in a field at Russian positions. pic.twitter.com/x7epP1bDI7

— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022