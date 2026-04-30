Putin propune un armistiţiu în Ucraina pe 9 mai, sărbătoarea victoriei din 1945 în Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a propus un armistiţiu în Ucraina pe 9 mai, ziua în care Rusia sărbătoreşte victoria sovietică asupra Germaniei naziste în 1945, a anunţat Kremlinul, adăugând că Donald Trump susţine iniţiativa, notează AFP, transmite Agerpres.

În timpul unei conversaţii telefonice cu omologul său american, Donald Trump, Putin a spus că este gata să „declare un armistiţiu pe durata sărbătorilor Zilei Victoriei”, a declarat presei consilierul său diplomatic, Iuri Uşakov.

El a adăugat că Trump a „susţinut activ această iniţiativă, menţionând că această sărbătoare marchează victoria noastră comună”.

Din 2023, Ucraina sărbătoreşte victoria din 1945 pe 8 mai, la fel ca ţările occidentale.