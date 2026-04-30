Decret prezidențial: Alexandru Machidon va deține mandatul deplin de procuror general

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea lui Alexandru Machidon în funcția de procuror general al R. Moldova.

Potrivit administrației prezidențiale, Alexandru Machidon a exercitat funcția de procuror general interimar începând cu 28 mai 2025, iar din 30 aprilie 2026 va deține mandatul deplin de procuror general.

Numirea vine după ce Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat, în ședința din 16 aprilie, raportul Comisiei de evaluare.

Aceasta a constatat că Machidon corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023, promovând astfel evaluarea externă.

Noul Procuror General urmează să depună jurământul de învestire astăzi, 30 aprilie.