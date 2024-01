Rămășițele unei creaturi bizare, descoperite la gura de vărsare a golfului Liverpool

Rămășițele unui monstru marin, eșuat pe un banc de nisip, la gura de vărsare a golfului Liverpool, au creat un val de reacții pe internet. Localnicii s-au referit la cadavrul din New Brighton ca la un „extraterestru gigantic” sau chiar la un „Nessie din New Brighton”. Rămășițele monstrului marin au fost descoperite pe 5 ianuarie de Stephen Davies, în vârstă de 72 de ani, locuitor din New Brighton, care își făcea exercițiile de dimineață în apropiere de râul Mersey.

„Alergam pe plajă și m-am gândit „ce este asta?”, pentru că părea destul de mare”, a declarat Davies pentru Wesley Holmes de la Liverpool Echo. „Vorbeam cu un pescar care a spus că era un rechin basking, care nu cred că sunt destul de frecvente pe aici, dar ar fi putut fi adus de maree. Nu am mai întâlnit așa ceva până acum”.

Ce este creatura necunoscută Rămășițele aparțin unui rechin pelerin (Cetorhinus maximus) de aproximativ 6 metri.

Ajungând la o greutate maximă de 6 tone și o lungime de 12 metri, rechinul pelerin este unul dintre cei mai mari pești de pe Pământ, fiind întrecut doar de rechinul balenă (Rhincodon typus), scrie gadgetreport.ro.

