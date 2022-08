Război în Ucraina, ziua 173. Lupte în tranșee între ruși și ucraineni

Militarii ruși și cei ucraineni au ajuns, în anumite zone ale frontului din Ucraina, să se angajeze într-un război de tranșee specific luptelor din Primul Război Mondial. Imagini recente, filmate din dronă și publicate pe contul de Telegram al batalionului „Svoboda” al Gărzii Naționale Ucrainene, arată momentul în care un grup de militari ruși încearcă să se inflitreze într-o tranșee apărată de ucraineni, transmite Digi24.

Inițial, o grupă de militari ruși intră în tranșee sub acoperirea focului de artilerie, iar la un moment dat, militarii deschid focul concentrat asupra unor clădiri în ruine aflate la câteva zeci de metri distanță.

Video of trench fighting with the Ukrainian National Guard’s Svoboda battalion. Russian soldiers enter the trench with the aid of artillery fire but are pushed back under Ukrainian mortar fire.https://t.co/JpGxDgKCH4 pic.twitter.com/hWBC8e7aVP

— Rob Lee (@RALee85) August 14, 2022