Redactorul-șef de la Russia Today: Dacă Rusia nu câștigă războiul din Ucraina „se va termina rău pentru toată omenirea”

Redactorul-șef al postului rusesc de televiziune Russia Today, Margarita Simonian, a declarat într-o emisiune TV de luni seară că dacă Rusia nu câștigă războiul din Ucraina „se va termina rău pentru toată omenirea”. Totodată, propaganda rusă a sugerat că cine studiază în Occident merge direct în iad, după cum reiese din analiza discursului realizată pe twitter de jurnalista americană specializată în spațiul rusesc, Julia Davis.

„Ei toți cred că noi vom pierde și că Occidentul va câștiga. Ei nu înțeleg că asta este imposibil. Este pur și simplu imposibil, nu se va întâmpla niciodată”, spune Simonian.

De asemenea, șefa Russia Today a susținut în cadrul prelegerii televizate că „fie vom câștiga noi, fie se va termina rău pentru toată omenirea, nu există nicio altă cale”.

„Când oamenii întreabă cât va mai dura [războiul] în termeni de alienare și confruntare cu Occidentul, eu văd doar o versiune a evenimentelor: oamenilor, asta este pentru totdeauna. Obișnuiți-vă cu această viață nouă”, le-a transmis apropiata Kremlinului rușilor de rând.

Meanwhile on Russian state TV: head of RT Margarita Simonyan predicts that either Russia will win against Ukraine, or „things will end badly for all of humanity.” Simonyan, who studied in the US, tells Russians they should be rejoicing their children will never study in the West. pic.twitter.com/ZC0Zs5tH60

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 23, 2022