Refugiată din Ucraina: „Am impresia că moldovenii nu știu singuri ce vreau și ce sunt. Parcă vorbesc româna, însă jumătate dintre ei admiră Rusia și îl susțin pe Putin. De aceea, eu în România mă simt ca acasă”

Libertatea din România a discutat cu câțiva refugiați ucraineni din regiunile Odesa, Kiev și Zaporojie, reprezentând sudul, estul și nordul țării, despre condițiile în care au luat decizia de a părăsi Ucraina, cum era văzută România de ei până la război și acum, după câteva luni de ședere pe teritoriul statului român.

Refugiații din sudul, estul și nordul Ucrainei care au ajuns în România spun că nu știau mai nimic despre țara vecină și că oricum imaginea pe care o aveau despre această țară se bazează pe mituri și stereotipuri sovietice, alimentate de propaganda rusă. În schimb, după câteva luni petrecute în România, refugiații laudă poporul român și libertățile de care se bucură cetățenii și mărturisesc că își doresc ca Ucraina peste o perioadă de timp să se asemene cu România. P

Povestea Victoriei din regiunea Kiev, care se ascundea prin păduri de armata rusă

Victoria locuia în regiunea Kiev și povestește cititorilor Libertatea că s-a trezit din somn de la explozii foarte puternice la 4 dimineața pe 24 februarie. A fost sunată imediat de fiica mai mare, care i-a spus că Rusia a atacat Ucraina.

„La 500 de metri de satul meu se afla baza militară a Gărzii Naționale. Se auzea și se vedea cum acest centru militar era bombardat întruna. Mi-am trezit copilul din somn și i-am spus că trebuie să fugim”, își aduce aminte Victoria cu lacrimi în ochi.

Ea a pornit la drum cu mașina, împreună cu cele două fiice și un nepot. Practic nu și-a luat nimic cu ea.

„Toți eram în panică. Totul exploda în jur. Era imposibil să te concentrezi, să devii calm. Nu mă puteam lua în mâini să conduc mașina. Am făcut multe lucruri intuitiv. Nu am mers prin Kiev, ci pe alte drumuri. Am ajuns într-un sat și am văzut cum rușii ocupau acea localitate, cum intrau cu tehnica militară peste noi. Am luat-o printr-o pădure, pe drumuri de țară. A fost un adevărat coșmar”, povestește Victoria, adăugând că războiul este o agresiune a „orcilor” neprovocată de nimeni.

Patru zile a stat la vamă După ce a reușit să părăsească regiunea Kiev, fugind de ocupanți, familia Victoriei a luat o decizie spontană să nu plece spre Polonia, cum făcea majoritatea ucrainenilor, ci spre Cernăuți și apoi spre România, să ajungă cât mai repede în UE.

„Am stat la vamă patru zile. Am ajuns la frontieră joi și am intrat în România duminică. Patru zile nu am dormit. Am stat toți în mașină împreună cu pisica noastră, pe care nu am putut să o las în regiunea Kiev”, își aduce aminte Victoria.

„România – o țară despre care nu știam nimic”

În familia Victoriei despre România nu se știa nimic. Era pentru toți o țară necunoscută. „Nu știam nimic despre această țară. La hotel ne-au cazat gratuit, ne-au oferit masă. Apoi voluntarii ne-au găsit un apartament. Vreau să-i mulțumesc României și tuturor românilor pentru că nu ați fost indiferenți față de noi. Românii sunt oameni de cuvânt și au un suflet blând. Nu ne-a supărat nimeni niciodată”, susține Victoria.

După câteva zile de România, fiica Victoriei, Anghelina, nu-și găsea locul, era într-o depresie permanentă. Psihologii voluntari români au ajutat-o. Așa, pas cu pas, fiica Victoriei a început să vadă lumea în culori.

„Învățăm intens limba română. Anghelina s-a înscris e la studii. Vrem să ne integrăm în societatea de aici. Ne temem să ne mai întoarcem acasă”, precizează Victoria.

Refugiată din regiunea Odesa: „Ucraina trebuie să devină ca România”

„Am părăsit Ucraina pe 26 februarie. Eram foarte speriați. Se auzeau bubuituri și explozii. Am stat în beciul casei o zi, dar copilul plângea întruna. Am luat o decizie spontană să plecăm în Republica Moldova. Acolo am stat 2 luni. Avem un copil invalid care necesită tratament și reabilitare. Soțul meu este din regiunea Lugansk, el a fugit de invazia rusă pentru prima dată în 2014 și acum am fugit împreună, a doua oară. Am auzit la Chișinău că în România sunt oameni care pot să ne ajute cu tratamentul copilului și așa am ajuns pentru prima dată în acest stat numit România”, povestește pentru cititorii Libertatea Svetlana, care s-a refugiat din regiunea Odesa.

Tânăra susține că vrea ca Ucraina să devină peste ani ca România. „Îmi place foarte mult România. Este o țară în care merită să trăiești pentru că aici copilul meu are tot ce are nevoie. Deocamdată lucrez online cu clienții mei din Ucraina, sunt avocat. Dacă voi reuși cândva să lucrez și pe teritoriul României în domeniul juridic, voi fi foarte fericită”, susține Svetlana din regiunea Odesa.

„În România aerul este altfel decât în Republica Moldova”

Cuplul din regiunea Odesa a comparat societatea moldovenească cu cea românească și spune că „în România poți respira mult mai liber”.

„Cum trecem vama din Republica Moldova în România parcă este un alt aer aici. Nu zic că este o țară ideală, are și multe minusuri, însă oamenii sunt cumva mai conștienți”, spune Svetlana, adăugând că simte în Republica Moldova foarte multe reminiscențe sovietice în mentalul colectiv.

„Când auzeam de la moldoveni niște teze false despre războiul din Ucraina, îmi venea în cap să le spun: nu mai vorbiți aiurea, noi am trecut prin asta, trageți concluzii, oare vreți și voi un război acum pe capul vostru”, povestește Svetlana.

În același timp, cuplul din regiunea Odesa spune că moldovenii sunt foarte buni, primitori, deschiși, dar modul lor de gândire diferă de cel al românilor.

„Am impresia că moldovenii nu știu singuri ce vreau și ce sunt. Parcă vorbesc româna, însă jumătate dintre ei admiră Rusia și îl susțin pe Putin. De aceea, eu în România mă simt ca acasă”, spune Svetlana, subliniind contradicțiile identitare ale cetățenilor moldoveni pe care le-a observat ca jurist și refugiat ucrainean.

„Eu stau în județul Suceava. Observ că aici oamenii știu la care națiune aparțin, ei își respectă legile, ei cunosc limba de stat, toți vorbesc româna. Cred că Ucraina trebuie peste ani să devină ca România”, susține Svetlana din regiunea Odesa.

libertatea.ro

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!