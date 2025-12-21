Regimul de la Tiraspol, în prag de colaps, o fereastră pentru reintegrare

Expertul în problema transnistreană Oazu Nantoi afirmă că regimul separatist de la Tiraspol se află într-o criză profundă, iar contextul creat de stoparea livrărilor de gaze de către Gazprom și izolarea regiunii pe fondul războiului din Ucraina deschide noi oportunități pentru reintegrarea teritorială a Republicii Moldova.

Potrivit lui Nantoi, deși premisele geopolitice s-au schimbat, procesul de reîntregire va fi unul extrem de complex și nu se reduce la controlul teritorial sau la retragerea prezenței militare ruse.

„Este vorba, în primul rând, de integrarea populației din stânga Nistrului în spațiul valoric al Republicii Moldova”, a subliniat expertul, avertizând că locuitorii regiunii au trăit decenii într-un climat de frică și au fost educați în ideologia „lumii ruse”.

Expertul a descris un mecanism sistemic de indoctrinare și militarizare în stânga Nistrului, care începe din școală și este susținut de instituții religioase și paramilitare. În aceste condiții, populația nu are experiența proceselor democratice, iar orice formă de opoziție este suprimată.

Oazu Nantoi a accentuat că reîntregirea nu are un „manual” similar integrării europene și va necesita un efort legislativ și instituțional major. Printre priorități, acesta a enumerat adoptarea unui pachet amplu de legi — inclusiv o posibilă lege a lustrației — clarificarea regimului proprietății în stânga Nistrului, rejudecarea dosarelor deținuților din penitenciarele regiunii, precum și reforme în educație și protecție socială.

„Este un proces multidimensional, fără precedent, care cere abordări profesioniste, responsabile și coerente”, a spus Nantoi.

Referitor la retragerea trupelor ruse, expertul a avertizat că subiectul nu trebuie negociat „la pachet” cu pacea din Ucraina, pentru a evita riscul sacrificării intereselor Republicii Moldova.

„La masa de negocieri cu Rusia, ceea ce ni se poate cere este cedarea suveranității”, a atenționat el.

În final, Oazu Nantoi a subliniat că prioritatea imediată trebuie să fie consolidarea coeziunii sociale pe malul drept al Nistrului și extinderea acesteia spre malul stâng, concomitent cu aprofundarea asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pe care a descris-o drept „polul democrației, libertății și prosperității”.