Rusia a început operațiunea de a opri accesul Ucrainei la Marea Neagră: atacuri în rafală

Rusia a atacat sâmbătă portul sudic al Ucrainei, Pivdennyi, au declarat oficialii ucraineni, în timp ce intensifica loviturile asupra regiunii Odesa de-a lungul Mării Negre, inclusiv facilități energetice și o rută critică către granița cu Moldova, relatează Reuters. Situația din regiunea portuară Odesa, din sudul Ucrainei, este „dificilă” după ce Rusia și-a intensificat atacurile, încercând să blocheze accesul Ucrainei la Marea Neagră, a declarat sâmbătă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Morți și răniți în ultimele atacuri

Rusia a lansat o campanie aproape continuă de drone și rachete împotriva unei regiuni unde operează porturi esențiale pentru comerțul exterior și aprovizionarea cu combustibil a Ucrainei, după ce Moscova a amenințat că va tăia „Ucraina de la mare”.

Loviturile aeriene au escaladat chiar și în timp ce SUA urmăresc o campanie diplomatică dificilă pentru a media sfârșitul războiului.

Negociatorii americani urmau să se întâlnească sâmbătă cu oficiali ruși în Florida pentru cea mai recentă încercare de a obține un acord din partea Rusiei și Ucrainei.

Atacul de sâmbătă asupra portului Pivdennyi a lovit rezervoare, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksiy Kuleba pe aplicația de mesagerie Telegram, la o zi după un atac cu rachete asupra portului care a ucis opt persoane și a rănit cel puțin 30.

Joi și vineri, forțele ruse au vizat un pod de pe estuarul Nistrului, lângă satul Mayaky, la nord-est de Pivdennyi, au declarat oficialii ucraineni.

Podul leagă părți din regiunea fragmentată de coasta ondulată a mării și estuarele râurilor și este singura rută principală către punctele de trecere de frontieră ale Moldovei din vest.

„Fără succes semnificativ pe frontul (de luptă), inamicul încearcă să terorizeze civilii pentru a crea destabilizare internă. Aceste planuri sunt clare și le contracarăm efectiv împreună cu poporul din Odesa”, a declarat vicepreședintele șef al administrației prezidențiale, Viktor Mykyta, pe Telegram.

Oficialii ruși nu au comentat atacurile.

Au apărut rute alternative

Autoritățile ucrainene au redirecționat temporar pasagerii către alte puncte de traversare, inclusiv pe apă, către Moldova. Mykyta a spus că Ucraina va forma câte puncte de trecere alternative vor fi necesare, „indiferent cât de mult încearcă inamicul să distrugă legătura”.

Săptămâna trecută, unul dintre cele mai mari atacuri aeriene rusești din război asupra regiunii strategice ale Mării Negre a avariat facilități energetice și a declanșat o pană de curent în Odesa, aruncând sute de mii de civili în întuneric timp de zile întregi.

Loviturile aeriene asupra porturilor au avariat trei nave sub pavilion turc în decembrie.

De ce atacă Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a promis că va tăia accesul Ucrainei la Marea Neagră ca represalii pentru atacurile cu drone maritime ale Kievului asupra petrolierelor „flotei umbră” ale Moscovei, care au încălcat sancțiunile. De asemenea, în trecut Vladimir Putin revendica Odesa ca fiind „rusească”.

Ucraina spune că aceste nave sunt folosite pentru transportul petrolului, principala sursă de venituri a Rusiei pentru finanțarea invaziei sale de scară largă, de aproape patru ani, asupra vecinului său.