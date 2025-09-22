Restricții stricte la Aeroportul Chișinău: acces limitat în terminal

Poliția de Frontieră a anunțat măsuri speciale de securitate la Aeroportul Internațional Chișinău pentru perioada 25–30 septembrie. Accesul în terminal va fi permis doar pasagerilor cu bilet și documente de călătorie valabile, personalului autorizat și echipajelor de zbor.

Decizia a fost luată de Grupul de Management al Riscurilor, în contextul creșterii nivelului de alertă și al necesității de a menține siguranța sporită a călătorilor.

Pentru a evita aglomerația și întârzierile la control, pasagerilor li se recomandă să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de decolarea curselor.

Măsura vine la pachet cu un control mai riguros asupra bagajelor, verificarea suplimentară a documentelor și monitorizarea strictă a fluxurilor de pasageri.

Autoritățile subliniază că aceste restricții sunt temporare și se aplică exclusiv pentru perioada menționată, urmând ca situația să fie reevaluată după finalizarea intervalului de risc.

Deși unii călători ar putea considera inconvenientă decizia, autoritățile afirmă că siguranța primează, iar măsurile adoptate sunt conforme practicilor internaționale.