Reuters: SUA cer Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriile sale. Cerințele lui Trump ar îngenunchea Ucraina

Financial Times a aflat principalele puncte ale planului propus Ucrainei ca parte a unei soluționări a conflictului armat.

Potrivit ziarului, planul a fost pregătit de administrația președintelui american Donald Trump și de oficiali ruși anonimi.

Conform documentului, Ucraina trebuie:

să cedeze partea rămasă din estul Donbasului, inclusiv teritoriile controlate de Forțele Armate Ucrainene;

să reducă la jumătate numărulu de membri ai Armatei;

să abandoneze categoriile cheie de arme;

să refuze ajutorul militar al SUA.

Conform publicației, planul include și câteva cerințe politice:

Ucraina trebuie să recunoască limba rusă ca limbă oficială de stat;

acordă statut oficial filialei locale a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Planul a fost prezentat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la o întâlnire cu șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

Oficialii de la Kiev au declarat pentru FT că planul îndeplinește aproape în totalitate cerințele maximaliste ale Kremlinului și este inacceptabil pentru Ucraina fără modificări semnificative.

19:57

UPDATE. Axios: „Acum vom aștepta. Mingea este în terenul lui Zelenski”

Rusia va returna o parte din teritoriile ocupate din regiunile Herson și Zaporijjea cu condiția purtării negocierilor, arată surse Axios. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări recunosc Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucraina nu este consultată.

Planul Trump, în 28 de puncte, prevede ca Rusia să obțină controlul deplin de facto asupra Luhanskului și Donețkului (denumite împreună Donbas), în ciuda faptului că Ucraina controlează încă aproximativ 12% din teritoriul de acolo.

Deși se află sub control rusesc, zonele din Donbas din care Ucraina s-ar retrage ar fi considerate o zonă demilitarizată, Rusia neputând poziționa trupe acolo.

În alte două regiuni devastate de război, Herson și Zaporijia, liniile actuale de control ar urma să fie în mare parte înghețate, Rusia urmând să restituie o parte din teritoriu, sub rezerva negocierilor.

Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritoriu legal rusesc, dar Ucrainei nu i s-ar cere acest lucru.

Un oficial ucrainean a susținut că planul includea și limitări privind dimensiunea armatei ucrainene și armele sale cu rază lungă de acțiune, în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA.

Oficialul ucrainean a confirmat, de asemenea, că planul SUA include concesii teritoriale ucrainene în Donbas.

Nu este clar ce ar implica garanțiile de securitate ale SUA dincolo de promisiunea de a se apăra împotriva unei noi agresiuni rusești.

Potrivit a două surse cu cunoștințe directe, Qatarul și Turcia sunt implicate în elaborarea noului plan Trump și în sprijinirea eforturilor de mediere ale SUA.

„Medierea qatareză și turcă a contribuit la încheierea războiului din Gaza și ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina”, a declarat una dintre surse.

Un oficial qatarez de rang înalt a participat la discuțiile dintre trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul pe securitate națională al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, care au avut loc weekendul trecut, au declarat sursele.

Din culise: O sursă cu informații directe a declarat că Umerov a fost împuternicit de Zelenski să negocieze cu Witkoff, iar multe dintre comentariile sale au fost incluse în textul planului în 28 de puncte.

Sursa a susținut că s-au ajuns la multe înțelegeri în discuțiile cu Umerov.

Un oficial ucrainean a confirmat că Zelenski l-a trimis pe Umerov să fie informat despre planul SUA, dar a spus că a fost o informare orală și că Umerov nu a primit o propunere scrisă de la Witkoff.

Oficialul ucrainean a negat că, în timpul întâlnirii, consilierul lui Zelenski a acceptat termenii planului și a susținut că Ucraina se opune multora dintre puncte.

Înainte de a se întâlni cu Umerov, Witkoff a purtat discuții ample despre plan cu trimisul rus Kirill Dmitriev.

Ca parte a sprijinului turc pentru inițiativa de pace a lui Trump, Witkoff plănuia să viziteze Ankara miercuri și să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat un oficial american.

Oficialul american a susținut că întâlnirea a fost amânată când a devenit clar că Zelenski se retrage de la înțelegerile la care s-a ajuns cu Umerov și nu este interesat să discute planul lui Trump. În schimb, Zelenski călătorea la Ankara cu un alt plan elaborat cu partenerii europeni, pe care Rusia nu-l va accepta niciodată, a spus oficialul american.

Un oficial ucrainean a declarat că întâlnirea a fost amânată deoarece Zelenski a cerut ca planul să fie discutat într-un format mai larg, inclusiv cu țări europene.

Un al doilea oficial american a declarat că un scandal politic intern din Ucraina, care implică anchete de corupție împotriva unora dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Zelenski, a fost un alt motiv pentru amânarea întâlnirii.

Oficialul a declarat că Trump l-a autorizat pe Witkoff să încerce să ajungă la o înțelegere cu Zelenski în Turcia și a susținut decizia de anulare a întâlnirii cu președintele ucrainean.

Ce urmează: „Acum vom aștepta. Mingea este în terenul lui Zelenski”, a declarat oficialul american.

Oficialul a susținut că Zelenski poate veni la Washington pentru a discuta noul plan al SUA dacă dorește.

19:54

UPDATE. Financial Times: Limba rusă trebuie recunoscută oficial în Ucraina

Limba rusă trebuie recunoscută ca limbă oficială de stat în Ucraina: acesta este unul dintre punctele planului pentru încheierea războiului, — surse FT. O altă condiție este acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse.

19:52

UPDATE. CNN: Trump crede că Moscova vrea un acord de pace

Administrația Trump încearcă în liniște să elaboreze un nou plan de pace cu Rusia. Administrația Trump consideră că Kremlinul a demonstrat disponibilitatea pentru un acord de pace privind Ucraina, relatează CNN.

Statele Unite au transmis președintelui Volodymyr Zelenskiy că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia, care presupune ca administrația de la Kievul să cedeze teritorii și arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune, pentru Reuters.

Sursele agenției, care au cerut să nu fie identificate din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat că propunerile includ, printre altele, reducerea efectivelor armatei ucrainene.

Washingtonul dorește ca Kievul să accepte punctele principale, au declarat sursele.

Potrivit Axios, CNN și Politico, SUA au reluat negocierile privind Ucraina în urma semnalelor primite de la Kremlin că este pregătit să pună capăt conflictului.

Echipa de elaborare a planului de pace al SUA este condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Potrivit Politico, un acord-cadru ar putea fi încheiat până la sfârșitul acestei săptămâni sau pe 23 noiembrie.