“Felicit echipa medicală de la Spitalul Sfânta Maria din București! România are primul centru de transplant de tub digestiv”, spune Gabriela Firea într-un mesaj pe Facebook.

“Încă o performanță a echipei care a realizat 12 intervenții de transplant pulmonar și 70 de transplant hepatic. Spitalul Sfânta Maria, condus de prof. dr. Narcis Copcă, a fost acreditat să poată realiza aceasta intervenție și demonstrează din nou că investițiile în aparatură și medici salvează vieți!”, spune Firea. Gabriela Firea spune că, în mandatul său ca primar general, Spitalul Sfânta Maria a devenit primul centru de transplant pulmonar din România “În mandatul meu ca primar general, Spitalul Sfânta Maria a devenit primul centru de transplant pulmonar din România! Toți românii își amintesc lupta pe care am dus-o, împreună cu medicii de la Sfânta Maria, chiar împotriva ministrului Sănătății USR de la vremea respectivă. Am demonstrat că putem salva vieți și la noi în țară, cu mai puține costuri și am stricat afacerilor celor care se îmbogățeau pe spatele oamenilor aflați în suferință. Au trecut aproape 6 ani de la primul transplant realizat cu succes și de atunci au avut loc 12 intervenții sub îndrumarea echipei coordonate de medicii Igor Tudorache și Narcis Copcă.

Iată că la Spitalul Sfânta Maria continuă performanța în salvarea vieții oamenilor! Medicii de aici realizează transplant hepatic – 70 de intervenții realizate, transplant pulmonar și au primit acum acreditarea pentru a realiza primul transplant de tub digestiv, adaugă Firea. Felicit echipa medicală de la Spitalul Sfânta Maria pentru dăruirea totală către pacienți și pentru forța de a face zilnic performanță. Chiar și în pandemie, când alții stăteau ascunși în casă, medicii au efectuat operații de transplant și au salvat vieți. Cât am fost primarul general al Capitalei, între 2016 și 2020, am acordat o atenție deosebită celor 19 spitale administrate de Primăria Capitalei. La inițiativa mea și cu votul consilierilor generali social-democrați, au fost alocate fonduri record pentru modernizarea și dotarea spitalelor, circa 100 de milioane de euro anual, totul doar în interesul pacienților”, a transmis Gabriela Firea.

