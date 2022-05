Rubijne, al doilea oraș ca Mariupol: „A fost distrus până la pământ, sunt cimitire în curți”

Orașul ucrainean Rubijne din regiunea Lugansk a fost distrus, a declarat vineri șeful Administrației Militare Regionale, adăugând că nicio casă nu a rămas în picioare și că multe dintre ele nu pot fi reparate, relatează Ukraîinska Pravda.

„Rubijne a împărtășit soarta Mariupolului. Orașul industrial a fost distrus până la pământ, nu există clădiri intacte, multe case nu pot fi reparate. Sunt cimitire în curți”, a declarat Serghei Gaidai într-o postare făcută pe canalul său de Telegram, distribuind mai multe fotografii cu distrugerile provocate de ruși.

Acesta a amintit că, înainte de război, în Rubijne locuiau peste 60.000 de persoane, adăugând că acesta a fost redus astăzi la „o cutie de cărămizi prădate și jefuite” care trebuie reconstruită aproape de la zero.

Imaginile distribuite de el au fost repostate pe rețelele de socializare.

Rubizhne, the Luhansk region.

Russians had to wipe the city out to take its remains. That’s basically the only method they know.

Pre-war population: 60,000

Current population: 0 pic.twitter.com/HnrW8DYrLA

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 20, 2022