Rusia a lovit un tren internațional de călători la granița cu Polonia

Duminică dimineață, 13 septembrie, o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de călători pe ruta internațională. Atacul a avut loc în regiunea Volînia, la doar doi kilometri de granița cu Polonia, a anunțat compania feroviară ucraineană Ukrzalizniția.

„Grupul de monitorizare a avertizat din timp echipajul trenului cu privire la pericol, motiv pentru care nimeni nu a fost rănit”, a anunțat compania.

Informațiile despre atacul asupra trenului de călători, la granița cu Polonia, au apărut în jurul orei 9:50. Pe rețelele de socializare au fost distribuite imagini video surprinse pe peronul feroviar.

Directorul adjunct pentru transport de călători al Ukrzalizniția, Oleksandr Șevcenko, a precizat, într-o declarație pentru postul public Suspilne, că trenul vizat de atac era cel pe ruta Kiev–Varșovia. Din fericire, nu au existat răniți.

La rândul său, directorul general al companiei, Oleksandr Perțovski, a declarat că, de peste 24 de ore, Rusia continuă un atac neîntrerupt asupra rețelei feroviare ucrainene, ocupanții vizând depouri, stații și material rulant.

„Toate echipele sunt la datorie, monitorizează situația, reacționează și evacuează oamenii în siguranță. Deocamdată, nu avem victime. Le mulțumesc tuturor celor care, în aceste ore, reușesc să mențină circulația trenurilor, în ciuda tuturor”, a scris el.

Până la ora 11:00, în întreaga țară erau înregistrate întârzieri la zeci de trenuri, unele ajungând la 8-9 ore.Șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a confirmat un atac cu dronă rusească asupra punctului de trecere a frontierei ucraineano-polone de la Iagodîn. Potrivit acestuia, drona rusă a lovit o stație de alimentare cu combustibil din zonă. Dimineață, punctul de frontieră nu permitea trecerea autovehiculelor.