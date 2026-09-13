O femeie a murit după ce o mașină a ajuns în râul Nistru. Două persoane s-au salvat

O femeie în vârstă de 84 de ani a murit după ce automobilul în care se afla a ajuns în râul Nistru. Alte două persoane, șoferul și o pasageră, au reușit să iasă din mașină înainte ca aceasta să se scufunde.

Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs în noaptea de 13 septembrie. La volanul automobilului de model Suzuki se afla un bărbat, iar în vehicul mai erau două femei, una pe scaunul din față și cealaltă pe bancheta din spate, transmite Știri.md.

Cei trei se deplasau spre Bender și urmau traseul indicat de sistemul de navigație. La un moment dat, ruta i-ar fi direcționat spre trecerea cu bacul.

Șoferul nu ar fi reușit să se orienteze la timp, iar automobilul a ajuns direct în râul Nistru și a început să se scufunde.

Bărbatul și soția sa au reușit să părăsească autoturismul, însă femeia de 84 de ani, aflată în interior, nu a mai putut ieși. Din nefericire, pensionara a decedat.

Pentru recuperarea automobilului din apă au intervenit scafandri, salvatori și pompieri. Cu ajutorul unui autospeciale ZIL, dotată cu troliu, salvatorii au întins un cablu până la locul în care se afla vehiculul pe fundul râului.

Scafandrii au fixat ulterior cablul de cârligul de remorcare al mașinii, iar automobilul a fost tras treptat la mal.

Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite de anchetatori.