Rusia analizează angajarea copiilor de la 12 ani pe fondul crizei forței de muncă

Autoritățile din Rusia analizează posibilitatea modificării legislației muncii pentru a permite copiilor de la vârsta de 12 ani să lucreze în timpul vacanțelor școlare.

Propunerea vine în contextul unei grave crize a forței de muncă, agravată de războiul din Ucraina, scăderea natalității și exodul populației active.

Inițiativa a fost prezentată de Olga Iaroslavskaia, comisarul pentru drepturile copilului din Moscova, care susține că majoritatea adolescenților își doresc să lucreze pe timpul verii pentru a câștiga bani și pentru a avea o activitate organizată, scrie The Telgraph.

Oficialul a sugerat inclusiv revenirea la taberele de muncă specifice perioadei sovietice, considerând că acestea ar putea oferi disciplină și oportunități de angajare pentru tineri.

Care este justificarea

În prezent, legislația rusă permite angajarea copiilor de la 14 ani cu acordul părinților, iar de la 15 ani aceștia pot semna singuri contracte de muncă.

Potrivit Olgăi Iaroslavskaia, legea ar trebui modificată pentru a permite accesul la locuri de muncă sezoniere încă de la vârsta de 12 ani.

Propunerea apare într-un moment în care economia rusă se confruntă cu un deficit sever de personal. Estimările indică necesitatea a aproximativ 1,5 milioane de lucrători suplimentari pentru echilibrarea pieței muncii. De asemenea, Uniunea Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia estimează că deficitul de forță de muncă ar putea ajunge la trei milioane de persoane până în anul 2030.

Răspuns la cea mai mare penurie de personal din ultimele decenii

Experții economici susțin că lipsa angajaților este rezultatul mai multor factori. Printre aceștia se numără rata scăzută a natalității, emigrarea unui număr mare de tineri după declanșarea invaziei din Ucraina și pierderile umane semnificative suferite de armata rusă în conflict.

Guvernatorul Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, a declarat recent că țara nu s-a mai confruntat niciodată cu o asemenea penurie de forță de muncă în istoria sa modernă. Deși Kremlinul raportează o rată oficială a șomajului de aproximativ 2%, companiile sunt nevoite să majoreze salariile pentru a atrage personal, ceea ce pune presiune suplimentară asupra economiei.

În paralel, Ministerul Educației de la Moscova a introdus în lista obligatorie de lecturi pentru vacanța de vară mai multe cărți cu tematică patriotică și militară, care promovează implicarea Rusiei în conflictul din Ucraina.