Înșelăciuni prin metoda „Creditul”: Un moldovean și un ucrainean, reținuți la Cluj

Un cetățean ucrainean și unul din Republica Moldova, ambii în vârstă de 19 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, de polițiștii din Cluj, fiind acuzați că au înșelat o femeie din municipiul Cluj-Napoca pe care au convins-o să facă un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei și să le dea banii pentru presupuse proceduri de securizare și deblocare a unor conturi.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, sâmbătă, 13 iunie, polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale din instituție au dispus reținerea pentru 24 de ore față de doi tineri bănuiți de înșelăciune.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, la data de 11 iunie a.c., două persoane, ambele în vârstă de 19 ani, cetățeni străini, folosindu-se de calități mincinoase, ar fi indus și menținut în eroare o femeie din municipiul Cluj-Napoca. Aceștia i-ar fi comunicat că persoane necunoscute au solicitat deschiderea unui cont bancar pe numele său și contractarea unui credit în valoare de 20.000 de lei”, precizează sursa citată.

Potrivit polițiștilor, sub acest pretext, femeia ar fi fost determinată să contracteze un împrumut bancar în valoare de aproximativ 107.500 de lei, ulterior fiind convinsă să meargă în zona lacului din apropierea unui centru comercial din municipiul Cluj-Napoca, unde le-a dat suma de bani în numerar, pentru presupuse proceduri de securizare şi deblocare a conturilor.

„În urma activităților investigative și de cercetare penală desfășurate cu operativitate, polițiștii au stabilit traseul persoanelor bănuite, constatând că acestea s-au deplasat cu un autoturism utilizat prin intermediul unei platforme de transport alternativ. Astfel, a fost constituită o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care a identificat locația unde cele două persoane erau cazate. Ulterior, acestea au fost depistate și conduse pentru verificări”, arată anchetatorii.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că este vorba despre un tânăr de 19 ani, cetățean al Republicii Moldova, și un tânăr de 19 ani, cetățean ucrainean.

În urma probelor, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei doi tineri, aceștia fiind introduși într-un centru de reținere și arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.