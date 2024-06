Rusia aproape că nu mai are armată la granița de nord-vest cu alianța

Aproximativ 80% din echipamentele și soldații din bazele rusești din apropierea graniței finlandeze au fost transferați în războiul din Ucraina, doar instructorii au rămas la facilități. O situație similară se observă acum în aproape toate regiunile rusești, cu excepția regiunii Moscovei, notează ziarul.

Potrivit estimărilor sale, numărul forțelor terestre rusești din Peninsula Kola a scăzut cu 80% în timpul războiului. De asemenea, potrivit serviciilor de informații norvegiene, Rusia va avea nevoie de trei până la cinci ani pentru a restabili capacitatea de luptă a forțelor sale armate după încheierea războiului din Ucraina.

Russia has moved 80% of the troops stationed near the Finnish border to Ukraine – Yle

Satellite images published by the publication show that Russia’s military bases near the Finnish border are emptying out, with only outdated equipment and a small number of soldiers remaining… pic.twitter.com/ciZAQdX5kc

