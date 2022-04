Rusia în pierdere de viteză. Toată lumea a văzut cât de incompetentă este armata rusă

Pierderea crucisatorului “Moskva” este doar un alt semn de slabiciune militara cronica a Rusiei, inca un semn ca “super-puterea” militara ruseasca se bazeaza in fapt doar pe arsenalul sau nuclear, cat din acesta o fi de fapt operational.

Din punct de vedere strict militar, pierderea “Moskvei” nu este chiar asa de neimportanta. Datorita arsenalului sau anti-aerian/anti-racheta, rolul crucisatorului era – pe hartie macar – foarte important in echilibrul operational al flotei Marii Negre.

“Moskva” avea probabil ca rol principal apararea navelor din zona sa de responsabilitate – ca si a trupelor terestre implicate intr-o eventuala debarcare in zona Odeesei – in fata atacurilor aviatiei ucrainene ca si impotriva atacurilor cu rachete anti-nava, poate si a rachetelor balistice tactice. Poate, pentru ca in realitate nu stim ce rol ii atribuisera rusii.

Cert este ca orice rol ar fi avut de indeplinit, nava-amiral a flotei ruse de la Marea Neagra a avut un sfarsit trist si jenant chiar. 12 mii de tone si aproape 100 de rachete anti-aeriene S 300F si OSA, sase sisteme CIWS AK-630, radare peste radare (plus radarele restului de nave din zona) si cu toate acestea doua rachete Neptun au lovit-o in plin.

Mai multe probleme apar si prima dintre ele este cum de n-a reusit apararea navei sa distruga cele doua rachete anti-nava ucrainene? Nu le-a vazut sau daca totusi le-a vazut a ripostat in vreun fel? Macar a murit in lupta sau pur si simplu a luat nota de atac odata cu explozia rachetelor in supra-structura navei? Pentru ca una este sa fii atacat, sa te aperi dar sa fii coplesit si alta sa ti-o iei si sa afli de la stiri ce te-a lovit…

“Moskva” era singura sau intr-un dispozitiv naval? In ambele ipostaze, intrebarea care persista este de ce sistemul de aparare al navei nu a putut sa faca fata impotriva a doua rachete? Restul navelor din apropiere – daca erau si alte nave ale flotei prin zona – au sesizat ceva?

A doua problema ar fi deplasamentul navei vs numarul de rachete atacatoare. Doar doua rachete Neptun, cu incarcatura de lupta nu foarte mare, au reusit sa distruga nava ruseasca de 12 mii de tone. O lovitura norocoasa sau rusii au probleme atat cu echipajele (lupta impotriva avariilor) cat si cu nava?

Stim ca “Moskava” a avut parte de o reparatie capitala (nu modernizare ci doar reparatie) si putem presupune ca nava era intr-o forma mult mai buna decat alta nava ruseasca emblematica: portavionuul Amiral Kuznetov. O nava mare, peste 50 de mii de tone, dar subreda prin toate partile.

Dar daca ne uitam la suprastructura navei putem observa “bradul de Craciun”, adica multitudinea radarelor, multe rau fata de o nava similara NATO. Incercati sa faceti o comparatie intre o nava din clasa “Horizon” [Italia si Franta, Type 45 (UK), Ticonderonga (US Navy)] si veti ramane surprinsi de cat de multe “chestii” rotitoare avea “Moskva” cocotate peste tot. Si se intampla acest lucru pentru simplul fapt ca rusii si tehnologia “solid state” nu sunt prea buni prieteni, nava ruseasca era de fapt o relicva a epocii sovietice, mare si intradevar frumoasa, dar cu totul ineficienta in lupta chiar si impotriva ucrainenilor.

Revenind la razboiul din Ucraina, ce au realizat rusii pana acum?

Ei bine, la aceasta intrebare raspunsul este complex dar in esenta relativ simplu:

toata lumea a vazut cat de incompetenta este armata rusa, de jos (de la pregatirea militarilor de rand) si pana sus (la nivelele inalte de comanda). Armata Rusa de astazi aduce mult mai mult cu Armata Rosie decat cu o forta militara de secol XXI. Slab pregatiti si prost condusi, lipsiti de disciplina, dotati in dorul lelii. O forta armata dezmatata, mai mult o armata de stransura decat una profesionista;

Tehnica de lupta ruseasca si-a arata “calitatea” de aceasta data in mana rusilor, in Armata Rusa, iar impresia generala este jalnica. Tancuri T 72B3 la fel de proaste ca T 72 clasic, avioane de lupta pierdute intr-un numar mult prea mare, ineficienta cronica la toate nivelurile, o logistica de toata jena;

Dar un capitol aparte trebui sa-l alocam capacitatii de razboi electronic al Rusiei, capacitate care – credeam cam toti – ca este macar redutabila – si cand colo aflam ca de fapt rusii nu sunt capabili sa ofere nici macar comunicatii criptate trupelor lor, nemaidiscutand de totala incapacitate de a bloca comunicatiile ucrainenilor chiar pe linia frontului;

NATO, pentru ca despre Alianta Nord-Atlantica discutam aici, face tot ce doreste pe deasupra Ucrainei dpdv al razboiului electronic, supravegheaza fara impotrivire intregul front, bruiaza in voie si ofera – in acelasi timp – Ucrainei acces liber pentru comunicatii, controlul dronelor si atacul cu rachete anti-nava impotriva navelor rusesti. Pentru ca trebuie sa intelegem ca rachetele Neptun au primit de undeva coordonatele navei-tinta si chiar daca a fost o drona ucraineana tot apare intrebarea: cum de reusesc ucrainenii sa-si tina dronele in aer in fata sistemelor rusesti de razboi electronic? Rusii nu vad dronele pe radarele lor si daca le vad nu sunt capabili sa le bruieze lagatura cu baza?

Ne mai aducem aminte cum iranienii au capturat o drona stealth americana si atunci intreaga lumea a ramas inmarmurita. Pai daca iranienii pot face asa ceva, de ce sunt stare rusii, ne intrebam cu totii? Ei bine, rusii nu sunt in stare de prea multe in cazul unui razboi adevarat. Ca se mai intampla sa aiba noroc cateodata, se mai intampla, dar atunci cand intra in lupta la modul serios totul se dovedeste apa de ploaie, altfel cum sa explicam modul zglobiu in care drone ucrainene (ca si avioanele NATO) zburda pe front sau in apropierea lui iar rusii nu reusesc sa le blocheze deloc traficul de date?

Finlanda si Suedia sunt pe curs de aderare la NATO, in Finlanda se asteapta o decizie in perioada imediat urmatoare, suedezii se mai gandesc inca, dar discutia a devenit serioasa. Un lucru de neconceput la inceputul anului 2022;

Incompetenta cronica a serviciilor de informatii ruse. Au esuat pe toata linia de zici ca rusii nu mai au servicii de infomatii. Ce date au fost transmise Kremlinului ramane un mister dar in mod clar KGB/GRU au anuntat senine ca ucrainenii nu vor lupta, ca Armata Rusa este capabila sa-si indeplineasca misiunea, ca tehnica de lupta este potrivita etc;

Practic serviciile ruse in informatii, altadata redutabile si de temut in intreaga lumea, au ajuns de rasul curcilor. Esecul lor inseamna si esecul intregii forte militare rusesti;

O posibila consecinta cu bataie lunga a incompetentei fortelor armate si a serviciilor de informatii este pierderea controlului asupra zecilor de republici componente in cadrul Federatiei Ruse. Si sunt multe republici, destule dintre ele foarte bogate in resurse minerale, absolut toate conduse de satrapi locali. Suficient de multe astfel de republicii stau linistite doar pe motiv de frica de autoritatea centrala de la Moscova, dar incompetenta fortelor armate ruse, ca si a serviciilor de informatii, se vede probabil cu ochiul liber chiar si din Siberia, astfel incat necazurile ar putea sa nu fie deloc departe. Unul doua focare de razmerita ar fi solutionabile, dar 5-6?!

Ucrainenii erau impartiti inainte de 2014 in pro-rusi (majoritatea lor chiar rusi get-beget) din est si cei mai din vest ceva mai pro-occidentali. Astazi ucainenii sunt covarsitor anti-rusi si acest lucru va ramane valabil multe generatii de acum incolo. O greseala extrem de grava a facut ca Rusia sa piarda multe milioane de sustinatori si sa-si faca dusmana o natiune care efectiv ii era prietenoasa pana acum.

Una peste alta, Putin si-a jucat tara la carti si se dovedeste pe zi ce trece ca a mers doar la cacialma si cum partenerii de poker nu si-au aruncat cartile, ba au crescut foarte mult miza, Rusia a cam ramas fara solutii.

Sa invinga intr-un mod decisiv Ucraina, iese din discutie. Pierderile se tot acumuleaza, lumea intreaga ia notite despre cat de slaba este in realitate armata rusa, economia se clatina, peste 2 milioane de slujbe au fost deja pierdute, dependenta de China risca sa devina organica, iar NATO/UE nu dau absolut nici un semn ca ar putea sa negocieze ceva cu Moscova, ba dimpotriva, Kremlinul are parte de o izolare politica si economica demna de perioada aniilor 1920.

Care sa fie calea de iesire? In acest moment exista cateva, dar in esenta rusii ar putea doar sa-si minimalizeze pierderile si sa accepte un surogat de victorie in partea de est a Ucrainei, asta daca Kievul mai este de acord cu asa ceva. Sau, solutia cea mai buna, debarcarea lui Vladimir Putin, o noua putere la Moscova, un fel de scuze si retragerea pe pozitiile de dinainte de 24 februarie 2022, daca – repet – ucrainenii ar mai accepta asa ceva.

Dar cel mai probabil ca Rusia isi va prelungii singura si nesilita de nimeni agonia, isi va arata in continuare slabiciunea in fata Occidentului, a Chinei si a propriilor dictatori locali. Cu cat razboiul se prelungeste cu atat este posibil ca scenariul unor revolte interne sa devina realitate si atunci, prinsa intre doua sau mai multe fronturi Rusia ar putea face implozie asa cum s-a intamplat cu URSS.

Putin greseste daca doreste refacerea URSS pentru ca grija lui principala ar trebui sa fie ca Federatia Rusa sa nu impartaseasca soarta fostului mamut sovietic si din refacerea fostului imperiu sa nu se ajunga cumva la pierderea actualului stat rus.

In varianta cea mai rea, ne putem trezi cu lideri locali, din acceasi colectia cu pacaliciul de Ramzan Kadîrov, stapani peste un mini-arsenal nuclear. Rusia detine un imens arsenal nuclear, dublat de o industrie nucleara puternica (care fabrica uraniu imbogatit si plutoniu), totul garnisit cu zeci de mii de tone de deseuri nucleare numai bune pentru fabricarea asa-numitelor “bombe-murdare”…

O disolutie a Rusiei nu este chiar un lucru de dorit pentru ca rau cu rau dar mai rau este fara rau, dar nici actuala puterea nu mai poate fi un partnener de dialog pentru Vest. Foarte posibil ca rusii sa schimbe acum tactica in Ucraina, sa lase fineturile de-o parte (ne referim aici la arme inteligente, razboi electronic etc) si sa faca ceea ce-au facut intotdeauna: sa incerce sa zdrobeasca defensiva sub un potop de foc, doar ca lumea a mai evoluat din 1945 incoace iar armata rusa nu dispune de cantitatile nelimitate in oameni si artilerie de care dispunea infama armata rosie.

Pistolarii

Pana la urma vorbim despre care va clipi primul…

Un joc in patru, in care trecere timpului il afecteaza pe fiecare dar intr-un mod foarte diferit:

Ucraina pare cea mai afectata, cu fiecare zi care trece economia i se naruie, orasele se transforma in mormane de moloz, pierde oameni, infrastructura, pierde unitati economice, slujbe, milioane de refugiati;

Alianta Occidentala inregistreaza si ea pierderi economice dar este in mod clar partea cu cele mai mici pierderi si cele mai mici riscuri. Compusa din cele mai bogate tari din lume, avand la dispozitie cea mai avansata tehnologie, Vestul are in mod evident si cea mai mare rezerva de rezistenta. Pana la urma NATO/UE+aliatii lor pot sustine Ucraina ani de zile fara sa-si afecteze in vreun fel economiile, iar problema energiei se va rezolva in cativa ani, dar Vestul are tot timpul si puterea economica din lume;

Rusia ca tara, natiune si economie este vizibil slabita iar efectele razboiului si a sanctiunilor economice abia incep sa se vada. Pierderile in oameni vor fi din ce in ce mai greu suportabile si tolerabile, pierderile economice sunt enorme iar efectele lor asupra economiei ruse incep sa fie vizibile si se vor accentua dramatic in urmatoarele luni. Insasi sustinerea economica a razboiului va deveni curand o povara, pentru ca Rusia nu este Statele Unite sa poata fabrica rachete de croaziera pe banda rulanta si nici nu dispune de tehnologia militara necesara pentru a lupta (indirect) cu NATO in Ucraina, lucru care s-a vazut chiar din prima zi. Rusia va avea probleme economice extrem de grave in lunile care urmeaza;

A patra parte implicata, si probabil a doua ca vulnerabilitate in fata trecerii timpului, este chiar Vladimir Putin, un dictator a carui putere se clatina probabil deja si ale carui sanse de a ramane la putere scad cu fiecare zi a razboiului din Ucraina. Economia rusa este in cadere libera, mii de morti in randurile propriei armate, lovituri de imagine semnificative, oligarhi extrem de nemultumiti, o armata rusa umilita in Ucraina si, una peste alta, Rusia de astiazi s-ar putea sa nu mai fie URSSul din anii razboiului din Afganistan. Iar cineva trebuie sa plateasca…

Asadar cine va clipi primul?! Nimeni nu stie, dar NATO/UE par a fi in cea mai buna pozitie din absolut toate punctele de vedere, atat timp cat Ucraina rezista, aliatii occidentalii ii vor oferi cele necesare si se pare ca atat timp cat NATO/UE ii vor oferi ceea ce cere Ucraina va continua sa lupte, astfel incat sansa ar fi ca Rusia sau Putin sa clipeasca primii.

rumanianmilitary.ro

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!