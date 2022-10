Rusia își șterge picioarele de neutralitatea RM: Trei rachete care au lovit Ucraina au trecut prin spațiul aerian al R. Moldova. Au fost lansate din Marea Neagră

În contextul atacurilor aeriene rusești din această dimineață, 10 octombrie, asupra mai multor orașe din Ucraina, Ministerul Apărării informează că astăzi, între orele 8:33-9:02, structurile specializate ale instituției de apărare au identificat trei ținte aeriene care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, transmite Realitatea. De asemenea, și Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a declarat pe pagina sa de Twitter că trei rachete de croazieră lansate în această dimineață asupra Ucrainei de pe nave rusești în Marea Neagră au traversat spațiul aerian al țării noastre. Ulterior, ambasadorul Rusiei va fi convocat pentru a oferi o explicație.

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova’s airspace.

I instructed that Russia’s ambassador be summoned to provide an explanation.

— Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022