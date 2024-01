Schimbare de macaz în lumea militară: Rusia pierde un aliat strategic, care se orientează spre Occident India încearcă să se distanțeze de cel mai mare furnizor de arme, după ce capacitatea Rusiei de a furniza muniții și piese de schimb a fost împiedicată de războiul din Ucraina, dar trebuie să iasă cu grijă pentru a evita împingerea Moscovei mai aproape de China, au spus surse indiene pentru Reuters. Cel mai mare importator de arme din lume se îndreaptă încet spre Vest, în timp ce Statele Unite caută să întărească legăturile în regiunea Indo-Pacific, sperând să rețină o China ascendentă prin „înțărcarea” națiunii din Asia de Sud de o dependență tradițională de Rusia.

Rusia a furnizat 65% din achizițiile de arme ale Indiei de peste 60 de miliarde de dolari în ultimele două decenii, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm, dar războiul din Ucraina a grăbit impulsul de diversificare a bazei sale de arme. „Nu este probabil să semnăm niciun acord militar major cu Rusia”, a declarat Nandan Unnikrishnan, expert în Rusia la think tank-ul din New Delhi, Observer Research Foundation. „Aceasta ar fi o linie roșie pentru Washington”. Această opinie vine în ciuda ofertelor Moscovei, descrise de patru surse guvernamentale indiene, printre care un oficial înalt de securitate pensionat recent, ca incluzând platforme precum cele mai avansate elicoptere Kamov și avioane de luptă Sukhoi și MiG, cu avantajul suplimentar al producției comune în India. Toate cele patru surse au vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta un subiect sensibil.

Ministerele de Externe și de Apărare din India și Rusia nu au comentat subiectul.

Mondi a schimbat „placa” Rusia a cerut public Indiei să intensifice legăturile de apărare, dar premierul Narendra Modi și-a îndreptat atenția către producția internă cu tehnologie occidentală, au declarat experți și oficiali. Astfel de eforturi s-ar potrivi mai bine cu programul „Make in India” al lui Modi de a încuraja producția internă, deoarece el face o ofertă rară pentru un al treilea mandat în alegerile generale care vor avea loc până în mai. India se așteaptă să cheltuiască aproape 100 de miliarde de dolari pentru ordinele de apărare în următorul deceniu, a declarat ministrul său apărării. Rolul americanilor în ecuație Anul trecut, India și Statele Unite au semnat un acord pentru General Electric (GE.N), deschide o nouă filă pentru a produce motoare în India pentru a-și propulsa avioanele de luptă, prima astfel de concesiune din SUA către un non-aliat. Ei intenționează, de asemenea, să „accelereze” cooperarea și coproducția tehnologică în domenii, de la luptă aeriană la informații, au spus ei la acea vreme. Conducerea în continuare a legăturilor Indiei cu Statele Unite este o neliniște din cauza Chinei, deoarece trupele lor sunt implicate într-un impas la granița lor din Himalaya din 2020, când una dintre cele mai sângeroase ciocniri din ultimele cinci decenii a ucis 24 de soldați. Vecinii cu arme nucleare au purtat un război în 1962, dar frontiera lor, lungă de peste 3.200 km, este încă contestată. Mai aproape de Beijing India trebuie să parcurgă o linie fină în relațiile cu Rusia, ca cel mai mare cumpărător al armelor sale și, din 2022, unul dintre cei mai mari cumpărători ai petrolului său. Oprirea unui astfel de comerț ar împinge Moscova mai aproape de Beijing, singura altă economie majoră cu care se ocupă. „Achiziția de arme vă aduce influență”, a spus oficialul de securitate pensionat. „Prin excluderea lor, îi faci supuși Chinei”. Comerțul cu Rusia în domeniul energiei și în alte domenii ar ajuta „să se mențină cât mai departe posibil de China”, a adăugat analistul Unnikrishnan. Exporturile de arme ale Rusiei s-au stabilizat în mare măsură de la primele perturbări ale războiului din Ucraina, ceea ce a alimentat îngrijorările cu privire la pregătirea operațională a Indiei, au spus oficialii, dar temerile nu s-au disipat în totalitate. „Pe măsură ce războiul din Ucraina se întinde, ridică semne de întrebare dacă Rusia va putea să ne ofere piese de schimb”, a declarat Swasti Rao, expert în Eurasia la Institutul de Stat pentru Studii și Analize de Apărare Manohar Parrikar. „Acesta alimentează diversificarea”. India caută avioane franceze pentru cel mai recent portavion și dorește să producă submarine cu tehnologie franceză, germană sau spaniolă și avioane de luptă cu motoare americane și franceze, au spus sursele. „Multi-alinierea Indiei va continua, să se încadreze pe legăturile cu Rusia și să o echilibreze cu Occidentul, dar nu va fi o distribuție egală”, a spus Rao. Relația India – Rusia, una cu năbădăi Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut cel mai recent impuls pentru mai multe acorduri de apărare cu India pe 27 decembrie, în timpul unei conferințe de presă comună, care deschide o nouă cooperare cu omologul indian S. Jaishankar, care se afla în vizită la Moscova. Lavrov a spus că a discutat cu Jaishankar perspectivele de cooperare militară și tehnică, inclusiv producția comună de arme, adăugând că Rusia este, de asemenea, pregătită să sprijine obiectivul Indiei de a crește producția internă. Jaishankar a răspuns că legăturile sunt foarte strânse, comerțul bidirecțional fiind la un record, datorită tranzacțiilor cu energie, îngrășăminte și cărbune pentru fabricarea oțelului, dar nu a menționat apărarea. În schimb, în 2022, India a început să introducă elicoptere de luptă fabricate de Hindustan Aeronautics Ltd (HIAE.NS). Armele, de la tancuri de origine sovietică sau rusă până la un portavion și sisteme de rachete sol-aer, reprezintă mai mult de 60% din hardware-ul militar al Indiei. New Delhi va avea nevoie de piese de schimb rusești pentru întreținerea și repararea lor timp de aproape două decenii, au spus oficialii. Ei produc împreună racheta de croazieră BrahMos și intenționează să producă puști AK-203 în India. Dar momentele de cumpănă au inclus comentariile de anul trecut ale Forțelor Aeriene Indiene, potrivit cărora Rusia nu a putut să-și îndeplinească angajamentul privind livrarea unei platforme majore. Și a existat o întârziere de peste un an în livrarea de către Rusia a părților unui sistem de apărare aeriană cumpărat de India în 2018 pentru 5,5 miliarde de dolari, au declarat doi oficiali militari indieni.

