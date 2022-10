Rusia se pregătește pentru „ceva dezastruos”, susține strănepoata fostului lider sovietic Nikita Hrușciov

Rușii se pregătesc să se întâmple „ceva dezastruos”, în timp ce temerile continuă să crească cu privire la ceea ce ar putea face în continuare președintele Vladimir Putin, pe fondul războiului său din Ucraina, potrivit strănepoatei fostului lider sovietic Nikita Hrușciov, relatează Newsweek.com și G4media.md.

Nina Hrușciova, profesor de afaceri internaționale la The New School din New York, a declarat vineri, în cadrul emisiunii la BBC Radio 4, că anxietatea în rândul rușilor care așteaptă următorii pași ai lui Putin este „palpabilă”, potrivit Metro. Ea se află în prezent în Rusia și a spus că discuțiile recente despre potențiala desfășurare a unei arme nucleare îi determină pe locuitori să se pregătească pentru consecințele unei astfel de posibilități.

De când Rusia a invadat Ucraina, la 24 februarie, cererea de pastile de iodură de potasiu a crescut vertiginos. Potrivit Centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC), iodura de potasiu poate ajuta la prevenirea absorbției iodului radioactiv de către tiroida. Iodul radioactiv poate fi eliberat în mediul înconjurător în unele situații de urgență cauzate de radiații și poate intra în organism prin respirație sau prin alimentație.

Posturile de știri locale din Rusia au raportat, de asemenea, o creștere a cererii de adăposturi antiatomice personale.

„Societatea devine din ce în ce mai disperată”, a declarat Hrușcheva, potrivit Metro. Ea a adăugat că rușii sunt „înghețați în disperare”, deoarece nu știu ce le va aduce ziua de mâine.

Temerile nucleare au circulat încă de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, dar Putin a amplificat aceste îngrijorări atunci când a declarat într-un discurs luna trecută că este dispus să răspundă la ceea ce el susținea a fi un „șantaj nuclear” din partea Occidentului folosind armele țării sale. În plus, după ce Rusia a acuzat recent Ucraina că plănuiește să amplaseze o „bombă murdară” pe propriul teritoriu și apoi să dea vina pe Rusia, liderii occidentali au respins acuzația și au avertizat că regimul lui Putin ar putea încerca să o folosească „ca pretext pentru escaladare”.

Iar miercuri, Putin a supravegheat exerciții cu forțele sale nucleare strategice care au inclus lansarea unei rachete balistice intercontinentale Yars cu capacitate nucleară.

În ciuda implicațiilor retoricii și acțiunilor recente ale lui Putin, președintele rus a declarat joi că nu este „nevoie” din punct de vedere politic sau militar de desfășurarea de arme nucleare în Ucraina. Kremlinul a declarat vineri, într-o declarație pentru Newsweek, că discuțiile nucleare „nu sunt [înfierbântate] din partea [Rusiei]”, ci mai degrabă de către SUA și Europa.

Cu toate acestea, rușii nu au reușit să renunțe la temerile și anxietatea lor, potrivit lui Hrușciova. Ea a declarat în cadrul emisiunii de la BBC Radio 4 că Putin „ar putea fi pregătit să aibă un război”, într-o aparentă referire la o nouă escaladare a conflictului din Ucraina.

