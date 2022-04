„Rusia, suntem cu tine”, Z și V „pictate” pe drum din Găgauzia / Noi provocări ale fasciștilor pro-ruși din R. Moldova care refuză să respecte legea

Persoane necunoscute au scris cu vopsea simbolurile fascismului rusesc – „Z”, „V”, dar si un mesaj in sustinerea Rusiei pe o portiune de drum de la iesirea din satul Copceac, UTA Gagauzia, scrie gagauzinfo.md.

Ieri, in cadrul sedintei Parlamentului a fost votat in ultima lectura proiectul de lege privind interzicerea pe teritoriul Republicii Moldova a simbolurilor care propaga razboiul. Printre acestea se numara literele „V” si „Z”, dar si panglica Sfantul Gheorghe. Potrivit presedintelui Comisiei securitate nationala, aparare si ordine publica, Lilian Carp, persoanele care nu vor tine cont de aceasta lege vor fi sanctionate cu amenda de pana la 9 mii de lei sau munca neremunerata in folosul comunitatii de la 30 la 60 de ore, anunță protv.