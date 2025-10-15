Șeful NATO, Mark Rutte, despre amenințările Kremlinului: ”Nu trebuie să-i luăm prea în serios pe ruși”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Rusiei, încercând să calmeze temerile privind activitățile hibride tot mai agresive ale Moscovei împotriva statelor membre.

„Să avem încredere în armatele noastre. Să nu-i luăm pe ruși prea în serios”, a spus Rutte în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, după reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO.

Declarațiile vin în contextul unei creșteri a tensiunilor dintre NATO și Rusia, alimentate de incursiuni aeriene rusești în spațiul aliat, dar și de sabotaje și atacuri cibernetice tot mai frecvente.

Rutte a subliniat că, din punct de vedere economic, țările NATO sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia”, și că nu toate acțiunile provocatoare trebuie interpretate drept intenționate.

„Suntem mult mai puternici decât rușii, astfel încât nu e nevoie să le doborâm avioanele de fiecare dată când intră în spațiul nostru aerian”, a spus șeful NATO, făcând apel la calm și prudență în fața provocărilor venite de la Moscova.

Comentariile lui Rutte contrastează însă cu tonul tot mai alarmist al altor oficiali occidentali, unii dintre aceștia cerând ca avioanele rusești care încalcă granițele NATO să fie doborâte. În septembrie, forțele poloneze au distrus mai multe drone rusești care au pătruns pe teritoriul Poloniei, în timp ce România a ales să nu intervină după ce o dronă rusească a traversat spațiul său aerian.

Tot în septembrie, trei avioane de vânătoare MiG-31 ale Rusiei au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei. Incidentul a determinat Tallinnul să invoce articolul 4 al Tratatului NATO, care prevede consultări între aliați în caz de amenințare.

În ultimele săptămâni, aeroporturi din Germania, Norvegia și Danemarca au fost nevoite să își suspende temporar operațiunile din cauza unor drone suspecte, ridicând semne de întrebare cu privire la originea acestora.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 5 octombrie că are convingerea că Rusia se află în spatele multora dintre dronele neidentificate detectate deasupra teritoriului german, exprimând îngrijorări similare cu cele ale altor aliați NATO.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat la 28 septembrie că serviciile de informații ale Kievului au dovezi potrivit cărora așa-numita „flotă din umbră” de petroliere a Rusiei este folosită pentru lansarea și controlul dronelor deasupra orașelor europene.

Pentru a face față provocărilor tot mai dese, NATO a decis consolidarea apărării pe flancul estic prin misiunea Eastern Sentry, menită să sporească capacitatea de reacție și să descurajeze posibile noi incursiuni rusești.