Rzeczpospolita: O casă din Polonia, avariată în timpul incursiunii dronelor rusești, a fost lovită de o rachetă lansată de un F-16 polonez

Procuratura din Lublin a confirmat că un „obiect zburător neidentificat” a avariat acoperișul și tavanul unei locuințe din localitatea Wyryki Wola, în estul Poloniei, însă nu a oferit detalii despre natura acestuia. Ministerul Apărării de la Varșovia a refuzat, la rândul său, să comenteze.

Potrivit publicației Rzeczpospolita, obiectul ar fi fost o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM, lansată de un F-16 polonez în timpul unei misiuni de interceptare a dronelor rusești. Din cauza unei defecțiuni la sistemul de ghidare, proiectilul, lung de aproximativ trei metri și cu o greutate de peste 150 de kilograme, ar fi căzut peste casă. Racheta nu s-a armat și nu a explodat.

Incidentul a avut loc în timpul atacului cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei, când mai multe aparate au pătruns și în spațiul aerian al Poloniei. Ancheta a stabilit că 17 drone sau fragmente au fost găsite în estul țării, majoritatea fiind „momeli” fără potențial exploziv. Doar în cazul din Wyryki au fost raportate pagube materiale.

„În acest moment nu pot spune cu certitudine ce a căzut pe casa din Wyryki. Ancheta este în desfășurare și așteptăm opinia experților”, a declarat procurorul Agnieszka Kepka, purtătorul de cuvânt a Parchetului Districtual din Lublin.

Potrivit informațiilor obținute de Rzeczpospolita din surse din cadrul principalelor agenții de securitate ale statului, o rachetă lansată de un F-16 polonez în timpul unei misiuni de doborâre a unei drone rusești a căzut peste o locuință.

Ministrul adjunct al Apărării Naționale, Cezary Tomczyk, a declarat săptămâna trecută că au fost confirmate trei drone doborâte, fără a preciza însă locațiile exacte.

„Era o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM, lansată de pe unul dintre F-16-urile noastre, care a suferit o defecțiune a sistemului de ghidare și nu și-a atins ținta. Din fericire, nu s-a armat și nu a explodat, deoarece mecanismele de siguranță ale focosului erau activate”, a precizat una dintre sursele citate. „A avut loc un atac aerian rusesc, iar partea poloneză a reacționat în apărare”, a adăugat aceasta.

Proiectilul, lung de aproximativ trei metri și cu o greutate de peste 150 de kilograme, s-a prăbușit peste casă, provocând distrugeri.

Locotenent-colonelul Maciej Korowaj, fost ofițer al Serviciului de Informații Militare și analist specializat în securitate și strategie militară în Belarus, Rusia și Ucraina, a subliniat că incidentul a reprezentat un impact pur cinetic.

„Nu a existat nicio explozie, nicio detonație, așa cum se poate observa și în fotografiile locuinței avariate”, a explicat acesta.

Autoritățile locale au oferit locuință temporară unui cuplu de vârstnici care locuia în casa avariată și au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru reconstrucție. Costul reparațiilor este estimat la aproximativ 50.000 de zloți.

Experți militari polonezi consideră că atacul cu drone de săptămâna trecută a fost planificat cu scopul de a testa reacția apărării aeriene poloneze, fără a provoca victime sau explozii care ar fi putut declanșa Articolul 5 al NATO. Premierul Donald Tusk a confirmat că unele drone au venit de pe teritoriul Belarusului, însă analiștii apreciază că Minsk-ul nu ar fi fost pe deplin informat de operațiunea rusă.