S-a stins din viață celebrul cântăreț italian Toto Cutugno: Avea vârsta de 80 de ani

Cântărețul și compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut în special pentru hitul său din 1983 „L’Italiano”, s-a stins din viață, marţi, 22 august, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său, Danilo Mancuso, transmite agenţia italiană ANSA. Toto Cutugno, pe numele său real Salvatore Cutugno, a murit la Spitalul San Raffaele din Milano „după o îndelungată suferinţă, care s-a agravat în ultimele luni”, a declarat Mancuso.

De-a lungul carierei, Toto Cutugno a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume de mari artişti, a înregistrat 18 albume şi a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul.

Din discografia lui Toto Cutugno amintim: ”Albatros” (1976), ”Come ieri, come oggi, come sempre” (1978), ”La mia musica” (1981), ”L’italiano” (1983), ”Azzura malinconia” (1986), ”Voglio l’anima” (1987), ”Innamorata, innamorato, innamorati” (1987), ”Mediterraneo” (1987), ”Toto Cutugno” (1990), ”Insieme 1992” (1990), ”Non e facile essere uomini” (1992), ”Voglio andare a vivere in campagna” (1995), ”Canzoni nascoste” (1997), ”Il treno va” (2002), ”Cantando” (2004), ”Come noi nessuno al mondo” (2005), ”Un falco chiuso in gabbia” (2008), ”I Miei Sanremo” (2010).

