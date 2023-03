Sandu: Moldova nu va fi niciodată de partea criminalilor

Președinta Maia Sandu a remarcat sprijinul Ucrainei pentru războiul total al Rusiei și a declarat că moldovenii ar trebui să știe cine „sunt prietenii noștri și cine sunt dușmanii noștri”.

Sandu a făcut aceste declarații într-un interviu acordat vineri la Moldova 1

„Moldovenii nu au fost și nu vor fi niciodată de partea criminalilor. Noi am condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei încă din prima zi a războiului”, a subliniat șeful statului.

Ea a adăugat că Chișinăul a susținut că Rusia a încercat să răstoarne ordinea constituțională din Republica Moldova și a intervenit în afacerile interne ale acesteia, precum și propaganda și dezinformarea care le-a însoțit.

„Dar când am avut dovezi convingătoare că ei încercau să răstoarne guvernul de la Chișinău, ales în mod democratic de către cetățenii Republicii Moldova, atunci am ieșit și am vorbit public pentru ca poporul nostru să știe cine sunt prietenii noștri și cine sunt dușmanii noștri”, a subliniat Sandu.

Potrivit acesteia, resursele necesare pentru dezvoltarea Republicii Moldova vin din România, UE, SUA și Japonia. „Câți bani au venit de la Kremlin pentru a repara grădinițele, școlile și spitalele? Nu a venit nici măcar un bănuț. De aici vine șantajul și războiul”, a adăugat președintele.

Vineri, într-un discurs neanunțat anterior în parlament, Sandu a cerut guvernului să acționeze decisiv „pentru a opri orice încercare de destabilizare a țării” și instituțiilor statului să „lupte împotriva propagandei care otrăvește oamenii”.

Reamintim că Statele Unite consideră că persoane legate de serviciile secrete rusești plănuiesc să organizeze proteste în Republica Moldova pentru a răsturna guvernul și a instala un guvern mai pro-rus.

Președintele moldovean Maia Sandu a declarat la 13 februarie că Rusia plănuiește, cu ajutorul protestelor opoziției și cu implicarea unor persoane cu pregătire militară, precum și a unor cetățeni din Rusia, Belarus, Serbia și Muntenegru, să atace clădirile guvernamentale și să schimbe guvernul din Moldova.

Sursa Eurointegration

