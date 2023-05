Sătenii s-au dus furioși peste primarul PNL-ist al unei comune din Vaslui: „Intram cu bâtele peste el, să plece la firmele lui, nu se mai satură de bani”

Rascoala in comuna Perieni din judetul Vaslui impotriva primarului Alexandru Iacob (PNL). „Sa plece primarul, intram cu batele peste el. Sa se duca la firmele lui, ca nu se mai satura de bani”, au spus oamenii, citati de presa locala.

Peste 50 de locuitori ai comunei s-au adunat vineri dimineata in fata primariei din localitate pentru a cere demiterea primarului Alexandru Iacob. Ei afirma ca li se cer sume aberante pe terenurile primite in concesiune, pe care si-au construit casele.

Contractele de concesiune incheiate cu Primaria Perieni pentru suprafetele de teren pe care si-au construit casele in urma cu 25 de ani au expirat. Pretul cerut acum de primarie este de 12 euro/metru patrat, in cazul in care decid sa cumpere terenurile pentru a deveni proprietari.

„Un primar hot, un talhar. Nu vrea sa stea de vorba cu noi. Ne injura, ne face prosti, nespalati. Nu se poate discuta cu el. Suntem pusi sa platim peste 500 de milioane de lei vechi pentru un teren aflat la margina localitatii.

Nu avem canalizare, nu avem asfalt. Cum sa coste 12 euro / mp? Evaluarea a fost facuta la misto. A venit un evaluator si a facut cate o poza cu telefonul la terenurile noastre. Pentru asta suntem pusi acum sa platim cate 500 de lei.

Sa plece primarul, intram cu batele peste el. Sa se duca la firmele lui, ca nu se mai satura de bani”, au declarat revoltati satenii, potrivit stiriest.ro.

Prefectul Daniel Onofrei a mers la Perieni pentru a calma spiritele si a media conflictul dintre localnici si primar.

„Reprezentantii Primariei Perieni sustin ca acest pret a reiesit in urma unei evaluari facute de un evaluator autorizat. In urma discutiilor purtate cu cetatenii am stabilit ca Institutia Prefectului Vaslui va analiza situatia si va face o verificare in ce priveste corectitudinea evaluarii terenurilor respective.

Ca reprezentant al Guvernului in teritoriu trebuie sa asigur o comunicare eficienta intre cetateni si autoritati, dar si intre autoritati si institutiile statului. Institutia Prefectului este mereu implicata in gasitea unor solutii legale pentru a rezolva problemele care apar in comunitatile locale.

Intotdeauna este necesara o mediere eficienta intre cetateni si autoritati in cazul in care apar conflicte sau diferente de opinii. Oamenii trebuie sa fie bine informati cu privire la deciziile luate la nivel local”, spune reprezentantul Guvernului in teritoriu.

