Scenariu exploziv. Se va împărți în 34 de state: Forumul Popoarelor Libere din Rusia a adoptat o declarație privind decolonizarea Federației Ruse

Al doilea forum al popoarelor libere din Rusia s-a încheiat la Praga. A adoptat o declarație privind decolonizarea Rusiei.

La conferință au participat reprezentanți ai opoziției ruse, membri ai mișcărilor regionale și naționale, activiști publici și experți.

Declarația adoptată cere ca reprezentanții grupurilor etnice care luptă în rândurile armatei ruse „într-un război nedrept împotriva Ucrainei” să se întoarcă acasă sau să se predea trupelor ucrainene.

— Declarația de la Praga definește Rusia ca un stat terorist ale cărui practici coloniale de-a lungul secolelor, cum ar fi evacuarea forțată și genocidul, au făcut popoarele indigene victima nedreptății istorice.

Popoarele noastre au fost atrase împotriva voinței lor în crime de război. Din cauza politicii centrului imperialist, ni se impun sancțiuni, suntem amenințați cu izolarea civilizațională și chiar cu dispariția completă, se spune în declarație.

Reprezentanții grupurilor etnice și națiunilor care operează în Rusia au subliniat că acțiunile Moscovei au dus la faptul că Federația Rusă se află în pragul haosului și a războiului civil.

„Doar o decolonizare completă și controlată a Rusiei poate preveni acest lucru”, au spus ei.

De asemenea, se remarcă faptul că procesul de decolonizare completă și generală a Rusiei ar trebui să se bazeze pe dreptul internațional, inclusiv pe Declarația Universală a Drepturilor Omului și pe dreptul națiunilor la autodeterminare, consacrat în Carta ONU.

Recent a existat un apel către președintele american Joe Biden al Ligii Națiunilor Libere, care a unit reprezentanții popoarelor înrobite de Kremlin. Ei au cerut să-și ajute popoarele să se separe de Federația Rusă.

Liga Națiunilor Libere este o asociație a mișcărilor naționale Bașkire, Bureate, Ingriane, Kazahe, Kalmîke, Tătare și Erzia a care doresc să se separe de Rusia.

Problema necesității prăbușirii Federației Ruse a devenit subiect de discuție publică în cercurile de experți și politici occidentale.

După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nu numai ucrainenii au început să vorbească despre necesitatea prăbușirii Federației Ruse în mai multe state. De exemplu, fostul președinte al Poloniei Lech Walesa a spus că populația rusă ar trebui redusă la 50 de milioane de oameni. El este încrezător că „dezmembrarea Rusiei de astăzi” va asigura securitatea globală. Și într-una dintre comitetele guvernului SUA au avut deja audieri privind divizarea Federației Ruse. Korrespondent.net spune detaliile.

Problema nu este doar Putin. „Dezmembrarea Rusiei de astăzi” va asigura securitatea globală.

Primul președinte al Poloniei post-socialiste, câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace Lech Walesa, a anunțat necesitatea reducerii populației Rusiei la 50 de milioane de oameni. În opinia sa, „dezmembrarea Rusiei de astăzi” va asigura securitatea globală.

„Sunt 60 de popoare care au fost anexate, precum ucrainenii de astăzi. Ar trebui să ridicăm aceste popoare anexate Rusiei. Fie să schimbăm sistemul politic al Rusiei, fie să-l returnăm unei populații de mai puțin de 50 de milioane de oameni„, a spus Walesa într-un interviu cu ediția franceză a revistei Le Figaro duminică.

Fostul politician a cerut Occidentului să elibereze nu numai Ucraina, ci și Rusia însăși de Rusia. Politicianul consideră că este necesară „forțarea unei schimbări în sistemul politic din Rusia, precum și organizarea unei revolte a popoarelor”.

Potrivit fostului președinte, dacă nu se poate organiza schimbarea de regim, Rusia ar trebui „dezmembrată pentru a asigura securitatea în întreaga lume”.

De asemenea, este convins că Occidentul este interesat să-și extindă puterea și influența și își atinge obiectivele „democratic și, prin urmare, legal, spre deosebire de Rusia”.

În plus, fostul președinte al Poloniei și-a exprimat regretul că nu i s-a permis „răsturnarea Rusiei” în timpul domniei primului președinte al URSS, Mihail Gorbaciov.

„Apoi ne-am spus unul altuia: „A fost Stalin, Brejnev, dar Gorbaciov este bun.” Prin urmare, i-am lăsat în pace. A fost greșeala noastră. Am vrut să fac altfel, dar nu m-au lăsat să o fac”, spuse Walesa.

La începutul lunii februarie, fostul președinte polonez a propus o lovitură imediată împotriva Moscovei în cazul unei invazii pe scară largă a Ucrainei. Apoi Walesa a spus că „nu ar trebui permise fapte rele ale lui Putin”.

„De data aceasta a mers prea departe. Nu poți da înapoi, pentru că fiecare atac al lui Putin va fi mai rău. Întreaga lume trebuie să se mobilizeze și să prevină un atac asupra Ucrainei. Dacă Putin atacă Kievul, trebuie să existe o reacție imediată – un atac pe Moscova. Trebuie să vă pregătiți”, a spus el în ajunul unui război pe scară largă.

În opinia sa, Polonia ar trebui să facă totul pentru a sprijini Ucraina: „chiar să recruteze voluntari. Pentru că aici interesul nostru comun nu este un pas înapoi. Trebuie să sacrificăm totul și să investim în Ucraina toate resursele pe care le avem”.

Walesa nu este probabil singurul politician occidental care împărtășește această idee. Cel puțin, discuțiile pe această temă circulă deja în spațiul public din Occident.

La sfârșitul lunii iunie, Comisia Congresului SUA pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută sub numele de Comisia Helsinki, a organizat audieri privind împărțirea Federației Ruse sub titlul Decolonizarea Rusiei. Experții americani au numit acest subiect un „imperativ moral și strategic”.

Ei au propus apariția de noi republici pe teritoriul Federației Ruse, precum Siberia, Orientul Îndepărtat, Saha, Buriația. Caucazul de Nord este detaliat într-un mod similar. Sub denumirea Rusia va rămâne parte a teritoriului european al Federației Ruse.

Viitoarele republici independente în care Federația Rusă ar trebui să se separe

https://cdn.theatlantic.com/thumbor/FVq7FxnAY2bOSZOUYtfFbzOmS-M=/0x0:2400×1350/976×549/media/img/mt/2022/05/decolonize_russia/original.jpg

Totuși, începutul discuției publice poate fi numit articolul din mai al autorului cărții American Kleptocracy Casey Michel din revista The Atlantic, cu autoritate, intitulată Decolonization of Russia. El a fost unul dintre participanții la audierile de la Comisia Helsinki.

Articolul spune că schimbarea regimului autoritar într-unul democratic nu va rezolva problema Rusiei. Michel scrie că rădăcina problemei militarismului și revanșismului rus este natura imperialistă nereflectată a statului rus, fără a o depăși, va rămâne o sursă de amenințări la adresa Ucrainei și a celorlalți vecini ai săi.

„Rusia a declanșat un război major pe care lumea nu l-a văzut de zeci de ani, totul din cauza ambițiilor imperiale. Pentru a evita riscul unor războaie ulterioare și vărsări de sânge fără sens, Kremlinul trebuie să piardă imperiul pe care îl mai păstrează. Proiectul de decolonizare a Rusiei trebuie în sfârșit finalizat „, spune articolul.

Dar el crede că dezmembrarea completă, așa cum a sugerat fostul secretar american al Apărării Dick Cheney, nu este necesară. În 1991, Cheney a vorbit despre necesitatea „de a demonta nu numai URSS și Imperiul Rus, ci și Rusia însăși, astfel încât să nu mai poată reprezenta niciodată o amenințare pentru restul lumii”. Potrivit lui Michel, se poate începe cu federalismul democratic, așa cum prevede constituția rusă.

Problema necesității de a reflecta asupra propriului imperialism într-un sens decolonial este dezvoltată și în articolul „De la Pușkin la Putin: Ideologia imperialistă a literaturii ruse” publicat într-o altă publicație autorizată Foreign Policy.

Propuneri mai radicale au fost prezentate în articolul „The Parting: Time to Prepare for Russia’s Disintegration” de Julian Spencer-Churchill, un fost militar american și acum profesor de relații internaționale la Universitatea Concord, publicat în The National Interest.

Potrivit autorului, regimul din Rusia se va schimba inevitabil, iar când va veni guvernul liberal, teritoriile locuite de minorități naționale vor începe să se separe. Prin urmare, Spencer-Churchill invită Occidentul să se gândească din timp la ce fel de reformatare a spațiului actualei Federații Ruse este interesat.

Fostul militar numește două potențiale probleme în legătură cu prăbușirea Federației Ruse: absorbția Orientului Îndepărtat de către China și războaiele interetnice din Caucaz, în care pot interveni Turcia și Iranul.

Mult mai multă dramă este conținută într-un raport de mai multe pagini al unuia dintre principalii analiști ai Fundației Jamestown, Janusz Bugaisky, sub titlul Mapping Russia’s Devolution. Bugaisky a fost descris ca un adept al tradiției din care a ieșit fostul consilier pentru securitate națională Zbigniew Brzezinski.

Bugaisky crede că autoritățile ruse fac exact opusul a ceea ce trebuie făcut pentru a păstra Federația Rusă – în loc să dezvolte federalismul, se construiește un stat hipercentralist care ignoră diversele interese regionale și etnice.

După cum scrie el, aceasta va avea ca rezultat înfrângerea Rusiei într-un război hibrid împotriva Occidentului, al cărui vârf de lance este Ucraina, care la rândul său va duce la eliberarea tuturor contradicțiilor concretizate de dictatura personalistă a lui Putin.

Pentru Rusia, el profetizează soarta Libiei după răsturnarea lui Muammar Gaddafi sau aproape de cea care s-a întâmplat deja Rusiei – un război civil la începutul secolului trecut. Vorbim despre suprapunerea conflictelor politice, regionale și etnice.

Iar la mijlocul lunii iunie, site-ul Centrului de Analiză Politică Europeană a publicat un articol După Putin al cunoscutului analist american Edward Lucas.

Se spune că lumea occidentală ar trebui să accepte decolonizarea Rusiei ca obiectiv pe termen lung și să nu se concentreze pe schimbarea regimului Putin. Pentru a face acest lucru, el solicită Occidentului să câștige nu numai minoritățile naționale care trăiesc în Federația Rusă, ci și rușii pro-occidentali și ortodocși.

„Trebuie să stabilim obiective și priorități. Trebuie să decidem ce sacrificii și riscuri suntem dispuși să ne asumăm în următoarele luni, ani și decenii. Ar fi trebuit să o facem în 1991. Și nu ar trebui să mai amânăm. Termenul scurt căci scopul nostru este decolonizarea. În loc să ne concentrăm pe „schimbarea regimului” sau pe personalitatea lui Vladimir Putin, toate țările din afara care au de-a face cu Rusia ar trebui să țină cont de acest obiectiv pe termen lung”, spune analiza sa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!