Se așteaptă o nouă ieftinire a gazului? Ce spune membrul Consiliului Energocom

În luna august se așteaptă o nouă ieftinire a gazului, deoarece la sfârșitului lunii viitoare vor fi epuizate cele 50 de milioane de metri cubi de gaz scump care au fost achiziționate anterior, a declarat Alexandr Slusari, care este membru în Consiliul traderului de stat Energocom, transmite Realitatea.md.

„De la 1 iulie către Energocom sunt deja furnizate cantități de gaze, procurate la un preț mult mai mic decât cel oferit de Gazprom. Metanul vine de la companiile europene. Republica Moldova mai are în rezerve 100 de milioane de metri cubi din gazul scump pe care l-a cumpărat anterior. 50 de milioane vor fi consumate pe parcursul lunilor iulie și august, iar 50 de milioane de metri cubi vor rămâne în rezerva strategică a statului. Moldovagaz a solicitat un volum de gaz de 480 milioane de metri cubi de gaz până la sfârșitul acestui an or, Energocom face aceste achiziții pentru a livra metan companiei”, a explicat Slusari.

De asemenea, el susține că urmare a prețului de achiziție mai mic a gazului, tarifele ar urma să se reducă în luna august la 12-13 lei per metru cub.

„La achiziția metanului se ia prețul de referință de la hubul TTF, la care se mai adaugă costul de transport și distribuția”, a conchis membrul Consiliului Energocom.

Menționăm că în prezent, tariful la gaz pentru consumatori este de 18,06 lei pentru metrul cub și a fost redus la începutul lunii iunie de la 29,27 de lei metrul cub.

