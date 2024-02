Se demolează un liceu de renume din București: Proiect grandios pentru o nouă construcție

Conform informațiilor furnizate de Primăria Sectorului 6, a fost dată aprobarea pentru proiectul intitulat “Arhitectură pentru educație inovativă – Transformarea Colegiului Național Grigore Moisil”.

De la începutul acestui an, Consiliul Primăriei Sectorului 6 a fost angajat într-un proiect intitulat “Arhitectură pentru educație inovativă – Transformarea Colegiului Național Grigore Moisil”. Acest proiect vizează reconstrucția clădirilor asociate colegiului, inclusiv a clădirii principale, ca urmare a deteriorării infrastructurii acestora, conform Playtech. La data de 14 februarie, acest proiect a fost depus pentru dezbatere, iar pe 20 februarie, Consiliul Local a aprobat inițiativa, care este parte a unei ample strategii de infrastructură numită „Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”. În cadrul hotărârii luate de Primăria Sectorului 6, au fost stabilite și aprobate toate cheltuielile asociate acestui proiect de infrastructură. Potrivit documentului adoptat, valoarea totală a proiectului este de 219.983.478,57 lei (inclusiv TVA), din care Sectorul 6 va contribui cu suma de 43.996.695,71 lei, conform informațiilor din Hotărârea nr. 33/2024.

Care este situația în prezent la Colegiul Național Grigore Moisil De peste 50 de ani, clădirile instituției de învățământ nu au beneficiat de renovări și consolidări adecvate. Argumentele prezentate de primarul Ciprian Ciucu sunt solide, conform cărora “Pereții sunt crăpați, se vede prin ei”.

„Colegiul Național, Grigore Moisil a ținut întotdeauna ștacheta sus, fiind printre primele din București și ne mândrim cu el. Din păcate, clădirea în care funcționează dintotdeauna este cu risc seismic. Am comandat o expertiză care ne-a relevat acest lucru în cursul acestui an. Pereții sunt crăpați, se vede prin ei. De aceea, clădirea trebuie demolată și construită una nouă. O vom construi la standarde superioare, în concordanță cu prestigiul său. Am adus astăzi în fața Consiliului Local al Sectorului 6 studiul de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici necesari”, a spus Ciprian Ciucu. În argumentele aduse în ședința de Consiliu Local, edilul a menționat posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru implementarea proiectului. Dacă lucrurile decurg conform planului, se ia în considerare extinderea proiectului și pentru alte clădiri care necesită reparații majore. „Sunt șanse mari să accesăm fonduri europene pentru acest proiect. După ce va fi votat proiectul noi suntem pregătiți ca imediat ce se deschide linia de finanțare dedicată școlilor, să aplicăm pentru finanțare! Nu sunt eu omul randărilor, prefer să pun poze cu șantierele sau cu lucrările finalizate, dar de data acesta, fiind un proiect major și reprezentativ, împărtășesc cu dumneavoastră cum va arăta în mare viitoare clădire a Colegiului Național Grigore Moisil”, spune primarul Ciprian Ciucu.

