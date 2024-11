Se pare că Iranul și-a ales în secret următorul lider suprem. Ali Khamenei intenționează să abdice

Iranul și-a ales în secret următorul lider suprem, deoarece actualul ayatollah, Ali Khamenei, în vârstă de 85 de ani, se luptă cu o boală gravă, potrivit unui raport.

Teheranul l-a ales pe cel de-al doilea fiu al lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, ca viitor șef al țării, a anunțat presa israeliană Ynet News, citând Iran International, o instituție de presă persană care are legături cu opozanții regimului iranian.

Raportul a adăugat că Khamenei ar putea abdica în curând, deoarece se luptă cu o stare gravă de sănătate.

Iran International a publicat un raport care susține că Adunarea experților regimului iranian l-a ales în secret pe Mojtaba Khamenei drept succesor al tatălui său în calitate de lider suprem. Acest lucru s-ar fi întâmplat în cadrul unei „reuniuni excepțional de neobișnuite” la 26 septembrie.

Iran International is out with a report which claims that Iran’s regime’s Assembly of Experts has secretly chosen Mojtaba Khamenei as his father’s successor as supreme leader. It allegedly happened at an “exceptionally unusual meeting” on September 26. Hard to verify, but I pic.twitter.com/km9Jrng2OI

