Șeful adjunct al Inspectoratului Național de Investigații, Igor Zglavuță, și-a dat demisia

Igor Zglavuță, șeful adjunct al Inspectoratului Național de Investigații, și-a dat demisia. A anunțat el pe pagina sa de Facebook.

„Orice are un început și un sfârșit. Am depus cerere de demisie din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Las în urmă 25 de ani dedicați structurilor de forță, ani în care mi-am dat toată abnegația pentru a lupta cu criminalitatea și a spori siguranța oamenilor în propria casă și țară.



M-am străduit să fiu un exemplu de conduită și de responsabilitate pentru colegii mei. Mi-am îndeplinit îndatoririle cu cinste, integritate și onestitate. Mulțumesc colegilor cu care am muncit cot la cot. Dragi polițiști, vă mulțumesc pentru devotamentul și dăruirea de sine pe care o depuneți pentru a crea un sistem polițienesc modern și eficient ce asigură combaterea fermă a criminalității și oferă siguranță cetățenilor Republicii Moldova” a scris Zglavuță.

Zglavuță s-a remarcat în spațiul public după ce a intervenit la Holercani. Mai exact, acesta a participat la reținerea unui tânăr de 27 de ani care, la începutul lunii martie 2021, a împușcat cu sânge rece două minore, una dintre care a murit.