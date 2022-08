Șeful unui oraș ocupat de ruși în regiunea Zaporojie a fost ucis într-un atentat cu mașină capcană

Liderul instalat de ruși în orașul ucrainean Mykhailivka din partea controlată de Rusia a regiunii Zaporojie a fost ucis marți într-un atentat cu mașină capcană, a declarat un oficial din administrația regiunii susținută de Rusia, notează The Guardian.

Vladimir Rogov, membru al administraţiei regionale din Zaporojie, specifică pe contul său Telegram că Ivan Suşko, desemnat de ruşi ca şef al administraţiei locale din Mihailovka, a fost grav rănit, după explozia unei bombe ce îi fusese plasată sub maşină şi a decedat la scurt timp după aceea la spital.

⚡️ In the #Zaporizhzhya region, gauleiter of occupied #Mykhailivka, Ivan Sushko was liquidated as a result of a car bombing. pic.twitter.com/XUllzDbbDR

— NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022