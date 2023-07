Serviciile secrete britanice: Rusia nu era pregătită pentru afluxul de răniți de pe front

Noul raport zilnic al serviciilor de informații militare ale Marii Britanii este dedicat de această dată asigurării asistenței medicale pentru răniții din Rusia, relatează BBC.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, în fiecare zi, de la începutul invaziei, în medie, aproximativ 400 de persoane părăsesc câmpul de luptă (atât morți, cât și răniți). Iar acest lucru duce la faptul că spitalele, în special în zonele de front, sunt supraîncărcate. În plus, o parte din locuri sunt rezervate pentru ofițeri.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 July 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/VscELUBeRB

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0qHwBlW1l9

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2023