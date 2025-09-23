Regimul criminal PAS continuă să sfideze regulile democratice și să își elimine adversarii politici prin metode abuzive. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat oficial Comisiei Electorale Centrale (CEC) să excludă Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, din cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie.

Pretextul invocat? Autoritățile susțin că formațiunea ar reprezenta un „bloc electoral camuflat”, o formulare vagă și lipsită de fundament juridic, menită să justifice un nou act de cenzură politică. În realitate, acțiunea demonstrează frica PAS față de concurența electorală și dorința de a controla, prin instituțiile statului, tot spectrul politic.

Este pentru a doua oară când regimul PAS folosește SIS ca instrument de execuție politică, transformându-l într-o armă împotriva pluralismului și a libertății de expresie. În loc să asigure condiții egale pentru toți concurenții, CEC se aliniază la directivele puterii și devine complice la distrugerea competiției electorale.

Excluderea Partidului Democrația Acasă din cursă reprezintă un precedent periculos și o dovadă că Republica Moldova se îndepărtează tot mai mult de normele democratice. Alegerile din 28 septembrie riscă să devină o farsă, în care puterea elimină prin decizie administrativă pe oricine îi incomodează.

În loc de democrație, regimul PAS oferă moldovenilor spectacolul unei dictaturi grotești, în care opoziția este suprimată prin dosare inventate și decizii abuzive.