Sezonul de iarnă a început și astronomic. Solstițiul de iarnă: 21 decembrie 2022 a fost cea mai scurtă zi din an

Solstițiul de iarnă din 2022 are loc miercuri, 21 decembrie, la ora 23:49 (ora României) pentru emisfera nordică.

Momentul mai este numit și solstițiul din decembrie

Solstițiul de iarnă reprezintă momentul astronomic în care Soarele ajunge la Tropicul Capricornului (sau Tropicul de Sud), astfel că noi avem partea de cea mai scurtă zi din an și cea mai lungă noapte din an, în emisfera nordică, atunci când vine vorba de lumina naturală. Indiferent de condițiile meteorologice din zona în care locuim, solstițiul marchează debutul oficial al iernii.

Ce înseamnă astronomic solstițiul de iarnă

După cum este cunoscut, axa polilor Pământului își păstrează (în primă aproximatie) direcția fixă în spațiu, ea fiind înclinata cu 66° 33′ față de planul orbitei terestre. Din acest motiv, Soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cerești numit „ecliptică”, a carui înclinare față de ecuatorul ceresc este de 23° 27′. La momentul solstițiului de iarnă Soarele se află deci în emisfera australă a sferei cerești, la distanța unghiulară maximă de 23° 27′ sud față de ecuator, el efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor.

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă” – ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° – la numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). Evident, în emisfera sudică a Pământului fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice.

Cuvântul „solstițiu” provine din latină, sol care înseamnă Soare și sistere care înseamnă a sta nemișcat, pentru că, în timpul solstițiului, unghiul dintre razele Soarelui și planul ecuatorial al Pământului (numit declinație) par să rămână neclintite.

Câte ore durează cea mai scurtă zi din an?

Deși noi celebrăm solstițiul de iarnă , oamenii care locuiesc în emisfera sudică vor sărbători în același timp sosirea verii. Asta pentru că jumătate din globul pământesc este înclinată departe de Soare, iar cealaltă jumătate este înclinată înspre Soare. Această înclinare departe de Soare aduce zile mai scurte și temperaturi mai scăzute.

Totodată, așa cum explică specialiștii de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, în ziua solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii steaua noastră „urcă” – ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° – la numai 21° față de orizont. În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București).

Cum țineau strămoșii noștri evidența zilelor?

Strămoșii noștri țineau evidența zilelor prin observarea Soarelui, pe măsură ce steaua noastră se deplasa pe cer și producea umbre în timpul zilei și la momente diferite din an. De fapt, istoricii cred că monumentul Stonehenge din Anglia a fost construit pentru a ține evidența progresului anual al Soarelui.

Solstițiul de iarnă joacă un rol important în diverse culturi încă din vremurile antice și până în zilele noastre. Mai mult, numeroase tradiții, simboluri și ritualuri asociate cu sărbătoarea Crăciunului sunt, de fapt, asociate cu festivitățile culturilor păgâne la momentul solstițiului de iarnă.

