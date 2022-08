Sfârșitul competenței. „Părerea mea e egală cu părerea ta, nu contează că tu ești academician și ai nu știu câte cărți publicate, iar eu habar n-am despre subiectul respectiv”

Politologul român Bogdan Teodorescua făcut o radiografie a lumii de astăzi, prinsă între pandemia de coronavirus, război, clișee și etichete. Invitatul lui Marius Tucă este de părere că societatea actuală acceptă cu foarte mare ușurință păreri neavizate de pe internet, în detrimentul opiniilor oferite de specialiști.

„Trăim niște timpuri complicate, la care se mai adaugă încă un lucru: schimbarea modelului de culegere a informațiilor de către populația planetei, de la modelul clasic al presei, la modelul nou, al internetului, lucru care poate părea minor, dar care poate fi o explicație pentru niște fenomene pe care le trăim.

Unul dintre ele se cheamă ‘sfârșitul competenței’ – este abandonarea de către societățile democratice, liberale, occidentale, a recursului la specialiști și acceptarea punctului de vedere al unor oameni care există pe internet, care nu sunt specialiști, dar care, având posibilitatea să exprime pe internet, cultivă o idee extrem de periculoasă, în mijlocul căreia trăim și acum:

‘Părerea mea e egală cu părerea ta. Nu contează că tu ești academician și ai nu știu câte cărți publicate, iar eu habar n-am despre subiectul respectiv. Părerea mea e egală cu părerea ta, fiindcă, în ultimă instanță, suntem egali’. Ori, acest lucru, adăugați-l la tot ceea ce vedeți și veți primi explicații în legătură cu foarte multe eșecuri pe care le are societatea contemporană”, a afirmat Bogdan Teodorescu.

Bogdan Teodorescu consideră că asistăm la un fenomen în care ideologia neomarxistă și curentul progresist conduc la modificarea modului de viață al oamenilor, la nivel global.

„Lucrurile sunt amestecate cu globalismul economic și această viziune, care este numită, mai mult sau mai puțin, neomarxism asupra realităților înconjurătoare, protecția minorităților, toleranță, transparență, cheltuiala banilor guvernamentali, protecție climatică, ecologie – toate aceste lucruri se adună în acest pachet, al cărei țintă este, în mod esențial, modificarea modului de viață – în primul rând, al societăților europene și, după aceea, modificare a modului de viață al lumii în ansamblu. Suntem oameni care nu apreciem această modificare și care avem tentația să o punem într-o cotă negativă, instantaneu.

Pe de altă parte, însă, sunt elemente care, privite la rece, pot aduce în favoarea acestor inițiative niște argumente cu care poți să fii sau nu de acord. Și atunci, automat, constatăm că, pentru unii oameni, tradiția devine o problemă și lupta pe care o vedem este exact împotriva acestui fenomen al tradiției, al conservării unor modele vechi. Noi avem în față, de fapt, un orizont negru, în care niște generații tinere spun următorul lucru: ‘Opriți-vă, fiindcă voi o să muriți, mai devreme sau mai târziu, dar noi avem mult de trăit în locul ăsta și ne lăsați ceva în care nu se poate trăi’.

De aceea, o bună parte din acest curent progresist despre care se vorbește este susținută generațional de oameni tineri, fiindcă este foarte posibil ca preocuparea pe care o au ei pentru viitorul lor – care arată cu totul altfel decât viitorul nostru – este foarte posibil ca ei să îmbrățișeze acest abandon al tradițiilor, dureros, ilogic și periculos din punctul nostru de vedere, ca singură soluție pe care o au pentru viitorul care nu arată deloc bine. Noi, de fapt, aici suntem, fiindcă dacă facem un pas înapoi și renunțăm un pic la obsesii și la etichete, constatăm că, de la un punct încolo, noi am putea avea dreptate, dar există dreptate și în partea cealaltă”, a precizat Bogdan Teodorescu.

În acest context, analistul politic susține că Europa de Est este reticentă în fața noilor schimbări care apar în lume, în contextul în care această parte a continentului „a supraviețuit sub comunism, conservându-și cu furie tradițiile”.

„Europa de Est, ieșind târziu din comunism – e o metafora care mie mi-a plăcut foarte tare – noi de-abia am intrat în supermarket. De vreo 20 de ani am intrat și noi în supermarket, suntem și noi cu sacoșele să le punem acolo. În momentul de față, Europa de Est evident că e reticentă și în fața restrângerii despre care se vorbește, și în fața modificării etnice a populației, a nivelului populației și în fața renunțării la tradiție, fiindcă un lucru pe care Vestul nu-l înțelege – Europa de Est a supraviețuit sub comunism, conservându-și cu furie tradițiile”, a menționat Bogdan Teodorescu.

