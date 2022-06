Sfaturi de la doctorul Ciurea. Alimentele care sunt „aur” pentru sănătatea minții

Pentru buna funcționare a creierului este nevoie de o alimentație bună. L-am provocat pe profesorul Vlad Ciurea să ne spună care sunt cele mai adecvate mâncăruri pentru această „bijuterie”, cum o numeşte renumitul neurochirurg.

Există câteva alimente sau categorii de alimente care ne ajută să punem creierul în funcţiune, la capacitate maximă. Creierul are nevoie, aşadar, de grăsimi bune, de proteine de calitate, dar şi de un anumit condiment, cum ar fi usturoiul, pe care îl folosim adesea în bucătărie, fără să ştim, de cele mai multe ori, că ne pune „bijuteria” în funcţiune. „Creierul are nevoie de o anumită mâncare. De semințe foarte multe, cum ar fi semințele de dovleac. Și mai ales de usturoi – se știe acest lucru de 5.000 de ani. Toate tipurile de salate sunt bune pentru creier, precum și uleiurile. Peștele slab e bun, dar și peștele gras, care are omega 3. Acest acid esențial pentru organism nu putem să-l luăm decât din alimentație”, a explicat profesorul Vlad Ciurea.

Aşadar, nu ocoliţi nici banalele seminţe de dovleac, salatele cu ulei sau peştele sau şi măslinele. Însă trebuie să fim atenți la cantitatea de alimente pe care o consumăm. Renumitul neurochirurg explică faptul că, atunci când mâncăm mult, energia noastră se risipeşte pe digestie, în loc ca ea să fie canalizată pe concentrare: „Atunci când mâncăm mult, energia noastră se concentrează pe digestie și ne pierdem concentrarea. Noi nu avem o educaţie a alimentaţiei”.

Fără prăjeli!

Pentru sănătatea minții, profesorul Vlad Ciurea ne îndeamnă să evităm prăjelile și uleiul fierbinte și să optăm pentru un ceai gustos, care se găseşte mai pe orice raft și care poate face minuni pentru creier: cel verde. „Creierului îi place apa, cafeaua şi un ceai banal, pe care îl putem consuma zilnic. Ceaiul verde face minuni pentru creier. Și cafeaua face foarte bine, dar nu în exces, și nu seara, că afectează inima”.

Graba strică treaba

Dacă ne-am lămurit în privința alimentației, să fim atenți și la starea de spirit. Neurochirurgul îndeamnă la calm zilnic, astfel încât creierul nostru să nu sufere. Este desigur foarte important și cum ne trezim dimineața: „Graba strică treaba. Nu avem voie să facem în grabă lucrurile, mai ales dimineața. Organismul nu poate porni rapid, ci treptat. Există și o carte în care se spune că putem trăi 150 de ani doar respirând aerul din Siberia. Înviorarea de dimineață, apoi un duș cât mai rece ne trezesc și pun în funcțiune întregul organism. Dacă avem capacitatea să nu ne enervăm, reușim să nu ajungem la stări conflictuale. Pierzi neuroni în stările conflictuale și îți scade imunitatea. Pierdem un neuron pe secundă și totuși avem neuroni să trăim 300 de ani”.

Beneficiile usturoiului

Pe lângă faptul că ne pune creierul în funcțiune, usturoiul (Allium sativum) este bogat în vitamine și minerale. Compușii lui medicinali, cum ar fi alicina, ajoenul, sulfura alilică și polifenolii fac minuni: protejează inima, e antibiotic, fungicid si anticancerigen. Unul sau doi căței de usturoi crud în timpul mesei au un efect medical benefic. Printre alte calități, usturoiul facilitează digestia, ucide bacteriile și paraziții din corp, ajută la prevenirea și la tratarea răcelii, curăță vasele sangvine și stomacul, previne sau tratează pneumonia și tuberculoza, elimină reziduurile toxice din corp, scade tensiunea arterială și colesterolul, previne sau ameliorează bolile cardiace, tratează sinuzita, crește vitalitatea sexuală, stimulează secreția de anticorpi și circulația, împiedică formarea cheagurilor de sânge fatale, previne apariția cancerului de stomac și de colon.

Rețetă de pâine cu usturoi

Din moși-strămoși, s-a păstrat o rețetă pe cât de simplă, pe atât de gustoasă și sănătoasă. Cățeii de usturoi se freacă de o felie de pâine prăjită (sau de mămăligă) și se adaugă puțină sare. Cum vremurile au evoluat, putem unge felia cu unt sau o putem stropi cu ulei de măsline și putem adăuga busuioc proaspăt.