(SFATURI MEDICALE) Care este glicemia normală? Cum păstrezi valorile glicemiei normale?

Care este glicemia normală?

Pentru o persoană sănătoasă, care nu este bolnavă de diabet, glicemia normală este de 70-100 mg/dl, măsurată dimineaţa, pe stomacul gol.

În mod normal, după o masă, glicemia creşte până la cel mult 140 mg/dl, iar după aproximativ 2 ore va scădea din nou sub 100 mg/dl.

O valoare a glicemiei care nu scade sub 125 mg/dl este considerată hiperglicemie, iar o valoare care ajunge sub 70 mg/dl reprezintă hipoglicemie.

Cum iti poti masura glicemia?

In afara de analizele medicale realizate la medic, iti poti verifica / glicemia acasa cu ajutorul unui dispozitiv electronic numit glucometru.

De regula toate glucometrele functioneaza pe acelasi principiu, dar fiecare aparat are propriile sale benzi de testare (o banda speciala de unica folosinta care absoarbe mostra de sange si este introdusa in glucometru).

Inainte de testarea glicemiei, spala-te pe maini cu apa calda si sapun si usuca-le cu un prosop. Este important sa nu ai pe piele urme sau alte reziduuri care apoi in contact cu sangele sa modifice rezultatul testului.

Testarea se face astfel: Se inteapa degetul (pe partea laterala a varfului) folosind dispozitivul de intepare special (daca nu ai unul atunci macar asigura-te ca folosesti un ac steril) pentru a obtine o picatura de sange care se aplica pe banda de testare si se introduce banda in glucometru, conform instructiunilor aparatului.

Ce afectiuni poti avea daca glicemia nu este normala?

Diabet zaharat

Diabetul zaharat reprezinta o afectiune a pancreasului, organ care in mod normal prin secretia sa de insulina asigura un nivel constant al glucozei in sange, glucoza care are tendinta sa creasca ca urmare a aportului de glucide – carbohidrati sau zaharoase cum sunt cunoscute – din alimentatie).

In momentul in care apare scaderea numarului de celule pancreatice secretoare de insulina pana la disparitia lor completa, nivelul glucozei in sange nu va mai putea fi controlat corespunzator si se vor inregistra valori ale glicemiei modificate ( peste 115 mg/dl= valoare maxima normala ) si se pune diagnosticul de diabet zaharat.

Sunt cunoscute mai multe forme de diabet zaharat, respectiv diabetul zaharat de tip 1, diabetul de tip 2 si diabetul gestational.

Diabetul este o afectiune fara vindecare, tratamentul pentru diabet are ca scop mentinerea nivelului glicemiei in limitele normale, pericolele majore reprezentand variatiile mari ale glicemiei (hiperglicemia si hipoglicemia) si complicatiile cauzate de acestea.

Hiperglicemia

Hiperglicemia reprezinta glucoza crescuta din sange, are loc atunci cand corpul nu dispune de suficienta insulina sau cand organismul nu este capabil sa utilizeze corespunzator insulina, fiind una din problemele care pot apărea în diabet.

Simptomele hiperglicemiei – o glicemie peste 200 mg/dl poate duce la aparitia senzatiei de gura uscata, buze uscate, dificultate usoara la vorbire si sete excesiva, urinare frecventa.

Persistenta glicemiilor mari va duce la o deshidratare treptata a intregului organism, cu limba „prajita”, piele uscata, reducerea fortei musculare, oboseala, scadere in greutate, vedere tulbure, scaderea usoara a tensiunii arteriale.

Atunci cand glicemia depaseste 300 mg/dl apare senzatie de greata, iar daca glicemia depaseste 350-360 mg/dl pe langa greata mai pot apare si varsaturile.

Complicatiile glicemiilor mari persistente sunt comele: cetoacidoza diabetica sau starea hiperosmolara.

Hipoglicemia

Hipoglicemia este caracterizata de o scadere brusca a valorilor glicemiei, de regula sub 70 mg/dl.

Simptomele hipoglicemiei pot aparea ca forme usoare, medii sau accentuate, variind de la o persoana la alta, in functie de cat de rapid a avut loc procesul de scadere a glicemiei si valorile acesteia.

Cum păstrezi glicemia în limite normale

Dacă suferi de diabet atunci în afara de tratamentul medicamentos necesar, medicul îţi va recomanda şi un regim de viaţă cât mai sănătos, respectiv un regim alimentar echilibrat, dar cu anumite restricţii şi mişcare zilnică.

Pentru bolnavii de diabet, monitorizarea si controlul glicemiei sunt esentiale pentru a tine sub control afectiunea si a preveni complicatiile cauzate de aceasta.

Dacă nu suferi de diabet, un stil de viată sănătos şi o dietă echilibrată sunt benefice pentru sănătatea ta generală.

Respectă programul/orarul meselor, adică măcar cele trei mese principale ale zilei, fără a omite vreuna şi pe cât posibil la aceleaşi ore. Ideal ar fi să ne stabilim un program de 3 mese pe zi şi două gustări şi să-l respectăm ca la carte. Între mese optează pentru gustări sănătoase şi în cantităţi limitate.

Dacă mâncăm la interval regulate de timp, secreţia de insulină din corp este în limite normale, iar senzaţia de foame exagerată nu se mai instalează.

Hidratează-te corect şi evită sucurile prea dulci sau nenaturale.

Mişcarea zilnică este foarte necesară, nu trebuie să mergi neapărat la sală, dar chiar si 15-20 de minute de exerciţii zilnice alături de alte 15-20 de minute de mers pe jos ajută în menţinerea unui nivel optim al glicemiei şi pentru sănătatea ta în general.

