‘Și-a bătut joc de banii publici, trebuie demis imediat din fruntea Ministerului Sănătăţii’

USR îl acuză joi pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, că şi-a bătut joc de banii publici şi trebuie demis imediat din fruntea Ministerului Sănătăţii, arătând că în timp ce spitalele sunt în pragul falimentului şi nu au bani pentru a-şi plăti angajaţii şi a cumpăra medicamente, iar bolnavii sunt jecmăniţi de Guvernul PSD-PNL prin taxa pe boală, ministrul PSD al Sănătăţii, Alexandru Rafila, risipeşte banii publici pe medicamente care apar doar în hârtii şi pe echipamente plătite, dar nepuse în funcţiune.

”În timp ce spitalele sunt în pragul falimentului şi nu au bani pentru a-şi plăti angajaţii şi a cumpăra medicamente, iar bolnavii sunt jecmăniţi de Guvernul PSD-PNL prin taxa pe boală, ministrul PSD al Sănătăţii, Alexandru Rafila, risipeşte banii publici pe medicamente care apar doar în hârtii şi pe echipamente plătite, dar nepuse în funcţiune. Toate acestea apar într-un raport al Curţii de Conturi. Câte dovezi ale incompetenţei lui Rafila trebuie să mai apară pentru ca Ciolacu să nu-l mai protejeze şi să-l demită din funcţie?”, afirmă USR. „Rafila trebuie demis imediat din fruntea Ministerului Sănătăţii! Ultimul raport al Curţii de Conturi arată, în mod devastator, că Rafila şi-a bătut joc de banii publici. 800 de milioane de lei au fost cheltuiţi pe medicamente care apar doar în hârtii, nu şi în stocuri. Alte milioane de euro au fost aruncate pe apa sâmbetei pe echipamente medicale care nu sunt puse în funcţiune. Rafila este o catastrofă şi trebuie să plece imediat din fruntea Ministerului Sănătăţii, a băgat sistemul sanitar în faliment şi suferă pacienţii şi cadrele medicale”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor. „Noroc cu Banca Mondială” Potrivit USR, Raportul de audit financiar întocmit de Curtea de Conturi şi scos la lumină de Banca Mondială relevă catastrofala gestionare a banului public de către Alexandru Rafila şi cum lipsesc sute de milioane de lei din averea Ministerului Sănătăţii. Multe active ale MS sunt fie supraevaluate, fie subevaluate, în funcţie de cum îi pică mai bine celui care a făcut raportările, şi vedem ajustări „din pix” în cazul datoriilor.

„Au trecut patru luni de când Curtea de Conturi condusă de Mihai Busoic a emis raportul de audit asupra situaţiei financiare a MS, în ultima zi de vineri din an, când atenţia tuturor era îndreptată spre altceva. Noroc cu Banca Mondială, care nu se uită la numele ministrului sănătăţii, ci doar la cifre. Nu am văzut de atunci încoace vreo preocupare, nici din partea lui Rafila, să-şi pună raportările la punct, nici din partea Curţii de Conturi, să-l întrebe de sănătate pe Rafila şi să vadă dacă au fost luate măsurile cerute. În cazul unei companii, dacă se găsesc erori într-un bilanţ, aceasta este imediat sancţionată. Când vorbim însă de specialii statului, milioanele de lei trec pe sub radar şi se fac nevăzute ca prin minune”, afirmă senatoarea USR Adina Săniuţă, membru în Comisia pentru buget a Senatului. ”Eşec după eşec, aşa poate fi caracterizat mandatul de ministru al lui Alexandru Rafila. Şi toate aceste eşecuri au efecte dezastruoase asupra sistemului sanitar, pacienţilor şi cadrelor medicale. Din cele 1,7 miliarde de euro, prevăzute în PNRR pentru construcţia de spitale judeţene sau pentru extinderea celor existente cu aripi noi, ministerul condus de Rafila a contractat până acum doar 0,49%, după cum admite chiar instituţia, într-un răspuns adresat lui Cristian Ghinea, coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR şi fost ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene. La fel de prost stă situaţia şi în ceea ce priveşte spitalele regionale, care ar trebui făcute din fondurile de coeziune. Nu doar că nu avem niciun spital funcţional din cele 10 mari spitale pe care zicea PSD că le face, acum 5 ani, dar am ajuns să avem ceremonii pentru „spargerea solului”, cum am văzut la Craiova”, mai afirmă USR.

