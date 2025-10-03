Simion răspunde zvonurilor: „Nu am lansat apel la vot. Totul este fabricat”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat la zvonurile care l-au vizat în ultimele zile, potrivit cărora ar fi îndemnat electoratul să voteze pe 28 septembrie. Politicianul a respins categoric aceste speculații, afirmând că nu există niciun apel atribuit lui în acea zi.

„Nu am lansat un astfel de mesaj și nici nu a existat o asemenea intenție. Cine spune altceva minte și manipulează. Este o dezinformare menită să inducă confuzie”, a declarat Simion într-un mesaj public.

Acesta a atras atenția că asemenea acuzații false au rolul de a discredita și de a crea haos informațional, mai ales în perioada electorală, când cetățenii trebuie să ia decizii importante.

Simion a acuzat existența unei campanii orchestrate împotriva AUR, în care declarațiile sunt fabricate și distribuite pentru a destabiliza scena politică. „Cei care recurg la asemenea tactici nu fac altceva decât să arate că se tem de sprijinul real pe care îl avem în societate”, a adăugat liderul AUR.

El a subliniat că partidul său se va concentra pe transmiterea mesajelor autentice și pe apărarea principiilor democratice, fără a răspunde la provocări sau minciuni. „Nu vom accepta să fim definiți de zvonuri. Suntem aici să arătăm că politica poate fi făcută altfel”, a spus Simion.

Mesajul său este și un apel către cetățeni să se informeze din surse credibile și să nu se lase manipulați de fabricări care circulă în mediul online sau în presa afiliată politic.