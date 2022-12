Singurul portavion al Rusiei a luat foc. Din nou Istoria bătrânului „Amiral Kuznețov”

Un incendiu a izbucnit joi, 22 decembrie, la bordul navei „Amiral Kuznețov”, singurul portavion al Rusiei, relatează presa de stat rusă, potrivit Hotnews.

Incendiul a izbucnit la bordul portavionului joi dimineața, acesta fiind ancorat în prezent la docurile uzinei Zviozdocika din Murmansk, cel mai mare oraș al Rusiei din zona Arctică.

„A fost un incendiu la bordul Amiral Kuznețov, care se află în docul uscat al șantierului naval Zviozdocika. Nu au fost victime, 20 de persoane au fost evacuate”, a declarat o sursă pentru agenția TASS.

Sursa incendiului a fost localizată în cabinele de la babord, el întinzându-se pe o suprafață de câțiva metri pătrați. Agenția TASS mai notează că incendiului i-a fost atribuit „un grad ridicat de complexitate”.

United Shipbuilding Corporation (USC), o companie rusă de reparații navale, a afirmat că incendiul a fost stins în jurul orei 11:30.

„A fost un incendiu local, acesta a fost stins de către echipaj și reprezentanții pompierilor care se află la șantierele navale. Sistemul de control a avariilor a funcționat rapid, nu s-au înregistrat pagube sau victime”, a declarat pentru TASS Alexei Rahmnanov, directorul USC.

