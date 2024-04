Sistemul informatic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi modernizat cu fonduri din PNRR Sistemul informatic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi modernizat cu fonduri din PNRR. Digitalizarea va cuprinde sistemele informatice, software medical şi non-medical, reţea wireless. Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor au anunţat, miercuri, că unitatea medicală a primit aprobare pentru finanţarea prin PNRR a unei investiţii în sistemele informatice şi în infrastructura digitală a unităţilor sanitare publice. “Unitatea sanitară urmează să intre într-un proces de transformare digitală, care va presupune implementarea unui sistem informatic de nivel înalt care să poată face faţă infrastructurii aflate în continuă dezvoltare. Această digitalizare va cuprinde sistemele informatice, software medical şi non-medical, reţea wireless, sistem de CCTV, etc. şi va fi structurată pe 3 componente”, au anunţat reprezentanţii spitalului.

Potrivit acestora, Componenta 1 este ”Îmbunătăţirea reţelelor de comunicaţii (infrastructură IT). ”Prin înlocuirea echipamentelor învechite sau suplimentarea celor existente, respectiv în unele cazuri dotarea cu aparatură, pe care unitatea spitalicească nu o deţine în prezent, se vizează creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei deservite. Se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii şi a rezultatelor activităţilor medicale şi administrative, eficientizarea proceselor operaţionale şi asigurarea conexiunilor dintre cele 7 clădiri aparţinând spitalului şi furnizorii de mentenanţă pentru echipamentele medicale de radiologie, laborator etc”, a explicat sursa citată.

Componenta 2 se referă la implementarea şi/sau îmbunătăţirea software-ului clinic şi a interoperabilităţi. “Se doreşte ca sistemul informatic de îngrijire a pacientului să fie cât mai complex, integrând vizualizarea datelor pacienţilor, etapele acordării asistenţei medicale şi îngrijirea clinică continuă cu suport pentru deciziile clinice din cadrul unităţii spitaliceşti. Această viziune integrată a îngrijirii continue a pacientului completează stratul de bază al asistenţei medicale, valorificând informaţiile din tot spitalul pentru a oferi clinicienilor date specifice pacientului. Sistemul stimulează accesul la informaţii cât mai detaliate la punctul de îngrijire, fiind configurabil pentru orice flux de lucru clinic”, au mai afirmat reprezentanţii unităţii medicale. Ei au precizat că elementul de noutate al sistemului informatic este faptul că acesta colectează datele de la aparatele la care este conectat pacientul în salon (de exemplu ventilatoare, incubatoare, injectomate, pompe de perfuzie, monitoare de funcţii vitale, staţii centrale de monitorizare, inclusiv din patul cu capabilitati wireless etc.). Sistemul este de asemenea capabil să indice dacă pacientul are o alergie la unele medicamente, dar şi dacă ingredientul activ al medicamentului care urmează să fie prescris poate provoca o reacţie alergică. Componenta 3 are în vedere implementarea şi/sau îmbunătăţirea software-ului non-clinic şi a interoperabilităţii. “Având în vedere numărul mare de utilizatori din cadrul instituţiei şi a faptului că activitatea se desfăşoară în mai multe locaţii diferite, este necesară o soluţie informatică securizată, care să asigure acces de la distanţă la resursele informatice (staţii de lucru şi software). Toţi utilizatorii autorizaţi trebuie să aibă acces la sistem şi la datele necesare pentru asistenţă/depanare/service, în ideea asigurării continuităţii şi eficienţei activităţii. Pe lângă utilizatorii interni, specificitatea activităţii implică utilizarea în comun de resurse ale platformei IT a spitalului cu furnizorii externi de diverse servicii informatice şi aparatură, în condiţii care să asigure interoperabilitatea platformelor acestora cu sistemul informatic intern”, au mai declarat reprezentanţii Spitalului Judeţean Bihor.

